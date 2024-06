Musik Anne-Marie: Auf der Bühne eingepinkelt

Anne-Marie - Avalon - Brit Awards - London - March 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 18:00 Uhr

Anne-Marie glaubt, dass sie sich während ihrer Schwangerschaft „auf der Bühne eingepinkelt“ hat.

Die 33-jährige Sängerin, die vor vier Monaten ihre kleine Tochter Seven auf der Welt begrüßte, war noch acht Monate lang auf Tour, während sie schwanger war, und sie gab zu, dass es Zeiten gab, in denen es zu einem Kampf wurde.

Sie sagte der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘: „Es war das Schönste, aber es war definitiv hart. Ich glaube, ich habe mich ein paar Mal auf der Bühne eingepinkelt.“ Trotz der Herausforderungen war die ‚Rockabye‘-Hitmacherin entschlossen, auf Tour zu bleiben und so lange wie möglich vor der Geburt noch aufzutreten. Anne-Marie, die im Juli 2022 den Rapper Slowthai heiratete, war nur zwei Wochen vor der Geburt von Seven auf Tour und trat sogar Tage vor dem großen Tag live auf. Sie sagte: „Ja, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Seltsamerweise hatte ich es in meinem Kopf, dass ich gegen alles vorgehen wollte, was alle über schwangere Frauen sagen. Die meisten Leute bleiben zu Hause, weil ihre Knöchel und ihr Rücken schmerzen und ich dachte nur: ‚Nö, das mache ich nicht.‘ Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, alles tun zu können, was ich normalerweise tue, auch während der Schwangerschaft. Und das habe ich geschafft, bis ich zwei Wochen vorher dachte: ‚Holt das verdammte Ding aus mir raus.‘“

Jetzt gewöhnt sich die ‚Don‘t Play‘-Hitmacherin an ihr neues Leben als Mutter, während sie immer noch mit ihrer Musik aktiv bleibt, einschließlich ihrer kürzlichen Live-Rückkehr beim Parklife-Festival in Manchester am Wochenende. Sie fügte hinzu: „Es ist definitiv eine Achterbahn der Gefühle. Ich bin als Person sowieso ziemlich emotional, aber das hat mich besonders emotional gemacht.“ Und obwohl sie zugab, dass ein wichtiger Aspekt der Mutterschaft das „Schwierigste“ ist, was sie je tun musste, ist es das alles für ihre Tochter wert. Sie sagte: „Es ist schwer. Ich stille und es ist das Schwierigste, was ich je getan habe. Aber sie ist das schönste kleine Ding. Ich hätte nie gedacht, dass ich Mutter werden würde.“