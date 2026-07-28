Stars Annett Louisan: So geht es ihr ohne Alkohol

Annett Louisan - 05.08.16 Soltau - rtn - radio tele nord BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 14:00 Uhr

Annett Louisan spricht über ihr Leben ohne Alkohol.

Annett Louisan blickt auf eine große persönliche Veränderung zurück.

Seit drei Jahren verzichtet die Sängerin auf Alkohol und zieht nun eine positive Bilanz. Die Entscheidung habe ihr Leben stärker beeinflusst, als sie zunächst erwartet habe. Die 49-Jährige teilte ihre Gedanken zu diesem neuen Lebensabschnitt mit ihren Fans und erklärte, dass sie den Schritt nicht bereut. „Ich habe heute vor drei Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken, und das hat mehr in meinem Leben verändert, als ich zunächst annahm“, schrieb sie auf Instagram. Besonders überraschend sei für sie gewesen, wie wenig schwer ihr der Verzicht gefallen sei.

Für die Musikerin bedeutet das Leben ohne Alkohol vor allem Freiheit. Sie habe gemerkt, dass sich ihr Blick auf viele Dinge verändert habe und sie bewusster mit sich selbst umgehe. Alkohol habe für sie lange eine bestimmte Funktion erfüllt: Sie habe ihn nicht unbedingt wegen des Geschmacks getrunken, sondern wegen der Wirkung. Heute sieht Louisan ihren früheren Umgang mit Alkohol kritisch und spricht offen darüber, dass Alkohol gesellschaftlich häufig verharmlost werde. Der Verzicht habe ihr geholfen, Situationen klarer wahrzunehmen und sich intensiver mit ihrem eigenen Leben auseinanderzusetzen.

Dabei war der Abschied vom Alkohol für die Sängerin offenbar nicht die größte Herausforderung. „Weitaus schwieriger waren die Zigaretten für mich“, erklärte sie. Der Verzicht auf das Rauchen habe ihr mehr abverlangt als der Schritt, keinen Alkohol mehr zu trinken.

Annett Louisan, die 2004 mit ihrem Hit ‚Das Spiel‘ bekannt wurde, hat in den vergangenen Jahren viele Veränderungen erlebt. Neben ihrer Karriere spielte vor allem ihr Privatleben eine wichtige Rolle. Seit der Geburt ihrer Tochter habe sie sich intensiv mit ihrer eigenen Vergangenheit und ihrer Entwicklung beschäftigt.