Annette Frier ist überzeugt: Frauen werden mit dem Alter besser

Annette Frier BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 14:00 Uhr

Für Schauspielerin und Komikerin Annette Frier (51) bedeutet das Älterwerden nichts Negatives.

Die TV-Ikone sieht das Altern im Gegenteil als Chance zur Entwicklung und Selbstermächtigung. Im Zuge ihrer neuen Serie ‚Frier und 50‘ nimmt sie das Thema Wechseljahre selbstironisch-ehrlich unter die Lupe und spricht offen über körperliche Veränderungen, Rollenbilder und innere Freiheit. Frier vergleicht die Wechseljahre mit einer „zweiten Pubertät“ und findet darin gar etwas Befreiendes: „Pubertätsgeschichten sind die besten der Welt“, stellt sie fest. In ihrem Interview mit ‚Stern‘ zieht Frier Bilanz: Nach Jahren des ständigen Funktionierens und Kontrollierens spüre sie inzwischen, dass ihr dieses Streben weniger wichtig geworden ist. „Heute interessiert mich diese Kontrolle tatsächlich weniger. Es geht mir mehr um Freiheit“, erklärt sie.

In ihrer Ehe hat Frier erkannt, wie wichtig ehrliche Kommunikation und Weiterentwicklung sind. Nach über 20 gemeinsamen Jahren sagt sie: „Ich spreche inzwischen Dinge aus, von denen ich dachte, dass ich sie nicht sagen kann. Das gibt dem anderen ebenfalls die Möglichkeit, noch ein bisschen ehrlicher zu sein.“ Und sie beobachtet diese Veränderung auch bei anderen Frauen: „Die meisten Frauen in meiner Umgebung werden immer besser, finde ich. Sie finden ihre Stimme, ihre Wahrheit, werden einfach mehr. Es ist sinnvoll, sich diesem Mehr zuzuwenden.“

Frier nimmt ganz bewusst eine Perspektive ein, die oft untergeht: Statt das Älterwerden als Verlust wahrzunehmen, betrachtet sie es als Chance, sich neu zu definieren – mit mehr Klarheit, weniger Erwartungen und größerem Selbstbewusstsein. Die Serie ‚Frier und 50‘ dürfte damit vielen Zuschauerinnen Mut machen, ihre eigene Lebensphase neu zu entdecken.