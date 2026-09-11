Film Anthony Hopkins spielt in der postapokalyptischen Sci-Fi-Geschichte ‚2048‘

Sir Anthony Hopkins - March 2022 - Avalon - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 11:00 Uhr

Anthony Hopkins spielt in der postapokalyptischen Sci-Fi-Geschichte '2048'.

Anthony Hopkins arbeitet für den Film ‚2048‘ erneut mit Regisseur Timothy Woodward Jr. zusammen.

Der 88-jährige Schauspieler spielte für den Filmemacher kürzlich im Sci-Fi-Horror ‚Eyes in the Trees‘, der sich derzeit in der Postproduktion befindet. Nun werden die beiden wieder zusammenarbeiten, und zwar an der postapokalyptischen Sci-Fi-Geschichte ‚2048‘. Die Besetzung wird derzeit weiter ergänzt, bevor die Dreharbeiten in Los Angeles beginnen.

Produzent Sean Ryan schreibt in einer Zusammenfassung von ‚2048‘: „Ein sterbender Planet hat die letzten Überreste der Menschheit unter die Erde gezwungen. ‚2048‘ spielt in einer riesigen unterirdischen Gesellschaft, die vom Kollektiv kontrolliert wird, einem autoritären Regime, das fast jeden Aspekt des Lebens steuert und alle Erinnerungen an die Welt darüber ausgelöscht hat.“ Es heißt weiter: „Die Geschichte folgt Wesley, einem einfachen Arbeiter, dessen Leben aus den Angeln gehoben wird, als er mit einem versteckten Widerstand in Kontakt kommt, der alles infrage stellt, was das Kollektiv sie gelehrt hat.“ Als Wesley beginnt, nach der Wahrheit zu suchen, zieht er die Aufmerksamkeit von Bryant auf sich, gespielt von Hopkins, dem brillanten und skrupellosen Architekten des Kollektivs, der seine Macht über die Gesellschaft durch Überwachung, Manipulation und psychologischen Terror aufrechterhält.

Der Oscar-prämierte Schauspieler erklärte, dass er und Woodward darüber gesprochen hätten, einen weiteren Film gemeinsam zu drehen, und dass er von der Geschichte, die in ‚2048‘ erzählt wird, fasziniert sei. Er sagte: „Die Geschichte ist komplex und faszinierend: Sie berührt die geheimnisvollen Widersprüche, die in der menschlichen Natur verborgen liegen: unsere Fähigkeit zu außergewöhnlichen kreativen Leistungen und Mitgefühl, aber auch das schreckliche Rätsel der Grausamkeit.“ Bryant sei eine ebenso komplexe Figur, intelligent, beherrscht und beängstigend in der absoluten Überzeugung, mit der er die Welt betrachtet. „Ich freue mich sehr darauf, wieder mit Timothy zusammenzuarbeiten und diese Geschichte zum Leben zu erwecken“, erklärte Hopkins abschließend.