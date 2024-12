Die am häufigsten gestreamten Songs Apple Music: Apache 207 kann 2024 erneut in den Jahrescharts abräumen

Apache 207 und Ayliva sind 2024 ganz oben in der Top Ten der am häufigsten gestreamten Songs bei Apple Music in Deutschland. (wue/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 15:33 Uhr

Apple Music hat seine Jahrescharts für 2024 veröffentlicht. Wie schon im vergangenen Jahr, führt Apache 207 mit einem Song erneut die Liste der am meisten gestreamten Lieder in Deutschland an. Diesmal zusammen mit Ayliva.

Kein Song wurde bei Apple Music im Jahr 2023 häufiger in Deutschland gestreamt als "Komet". Das Lied, das Apache 207 (27) zusammen mit Udo Lindenberg (78) veröffentlicht hat, ist auch 2024 in der Top Ten zu finden – diesmal auf Rang vier. Der Rapper und Sänger führt die Liste jedoch mit einem anderen Song erneut an. 2024 war "Wunder" von Ayliva (26) und Apache 207 das über die Plattform in Deutschland am meisten gestreamte Lied.

Das ist der Rest der deutschen Top Ten

Der britische Produzent Artemas kann sich mit "I like the way you kiss me" die Silbermedaille holen, Bronze geht derweil an einen deutschen Produzenten und DJ. Bennett schnappt sich Rang drei mit "Vois sur ton chemin (Techno Mix)". Nach "Wunder" auf der Vier landet "Prada" von Raye, Cassö und D-Block Europe auf Platz fünf. Benson Boones "Beautiful Things" rangiert auf der Sechs. Die restlichen Ränge gehen in dieser Reihenfolge an Tate McRae mit "Greedy", an "Stumblin' in" von Cyril, an die "Zeit, dass sich was dreht"-Neuauflage von Herbert Grönemeyer, Soho Bani und Ericson, sowie an "9 bis 9" von Bausa, Badchieff und Sira.

Taylor Swift ist in den vergangenen Jahren zu einem wahren Superstar avanciert. Die nun schon seit einer ganzen Weile zahlreiche Rekorde brechende und die Fans mit ihrer "The Eras"-Tour verzückende Sängerin kann sich in der nationalen Liste der zehn am häufigsten gestreamten Songs jedoch nicht platzieren. Im vergangenen Jahr reichte es mit "Anti-Hero" zumindest für den fünften Platz.

Diese Songs und Acts waren international angesagt

Im internationalen Ranking schafft Swift es diesmal mit "Cruel Summer" zumindest ebenfalls auf die Fünf. Gold geht stattdessen bei den weltweit am meisten gestreamten Liedern an "Not Like Us" von US-Rapper Kendrick Lamar. Boone ist hier mit "Beautiful Things" schon auf Platz zwei zu finden und Bronze holt sich "Espresso" von Sabrina Carpenter. Shaboozey landet mit "A Bar Song (Tipsy)" einen Platz vor Swift.

Post Malones und Morgan Wallens "I Had Some Help" kann sich Rang sechs sichern, vor Teddy Swims mit "Lose Control". Auf der Acht befindet sich erneut ein Song mit Kendrick Lamar – "Like That" mit Metro Boomin und Future. "Birds of a feather" von Billie Eilish und "Bling-Bang-Bang-Born" von Creepy Nuts vervollständigen die globale Top Ten.