Musik Arabischer Jubelruf mit Jodeln verwechselt: Sabrina Carpenter entschuldigt sich nach Coachella-Fauxpas

Sabrina Carpenter - AVALON - MTV VMAs - September - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2026, 11:41 Uhr

Die Popsängerin hat sich auf X entschuldigt, nachdem sie beim Coachella-Festival ins Fettnäpfchen getreten war.

Sabrina Carpenter hat sich entschuldigt, nachdem sie während ihres Coachella-Auftritts einen arabischen Jubelruf fälschlicherweise für Jodeln gehalten hatte.

Die ‚Espresso‘-Sängerin sprach während ihres Headliner-Sets am Freitag (10. April) beim kalifornischen Festival einen Fan an, den sie für einen Jodler hielt. Inzwischen hat sie sich jedoch in den sozialen Medien entschuldigt, nachdem sich herausstellte, dass der Fan tatsächlich einen traditionellen arabischen Jubelruf – eine sogenannte Zaghrouta – ausgeführt hatte.

In Aufnahmen, die in den sozialen Medien geteilt wurden, sagte Sabrina: „Ich glaube, ich habe jemanden jodeln hören. Machst du das gerade? Ich mag das nicht.“ Als der Fan antwortete, dass der Laut „Teil meiner Kultur“ und „ein Jubelruf“ sei, entgegnete die 26-Jährige: „Das ist deine Kultur – Jodeln? Ist das hier Burning Man? Was ist hier los? Das ist seltsam.“

Die Kommentare lösten in den sozialen Medien Kritik aus. Die ‚Please Please Please‘-Interpretin zeigte daraufhin Reue und äußerte sich auf X. „Meine Entschuldigung, ich habe diese Person nicht richtig gesehen und konnte sie nicht klar hören“, schrieb sie. „Meine Reaktion war reine Verwirrung und Sarkasmus und nicht böse gemeint. Ich hätte es besser handhaben können! Jetzt weiß ich, was eine Zaghrouta ist!“ Abschließend betonte sie: „Ab jetzt sind alle Jubelrufe und auch Jodeln willkommen.“

Sabrinas erster Coachella-Auftritt in diesem Jahr – am 17. April wird sie ein weiteres Konzert geben – beinhaltete Gastauftritte der Hollywood-Stars Will Ferrell und Susan Sarandon. Zuvor hatte sie bereits angekündigt, dass es ihr „bislang ehrgeizigster Auftritt“ beim Festival werden würde. Im Gespräch mit Modeikone Marc Jacobs für das ‚Perfect‘-Magazin verriet der Popstar: „Es ist die längste Vorbereitungszeit, die ich je für ein Konzert hatte, und sie hat mir mehr Zeit als je zuvor gegeben, mich darauf zu konzentrieren, einen ‚besonderen‘ Auftritt zu gestalten.“ Sabrina fügte hinzu: „Es war also eine lange Reise. Es wird etwas ganz Besonderes.“ 2024 war die Musikerin zum ersten Mal beim Coachella aufgetreten.