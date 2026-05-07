Stars Sabrina Carpenter: Auftritt mit Stevie Nicks hat vieles in ihr ‚geheilt‘

Sabrina Carpenter and Stevie Nicks perform at 2026 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 19:00 Uhr

Sabrina Carpenter sagt, der Auftritt mit Stevie Nicks bei der Met Gala habe vieles in ihr geheilt, während sie weiterhin mit Superstars zusammenarbeitet – darunter ihr neues Duett mit Madonna.

Sabrina Carpenter sagt, das gemeinsame Singen mit Stevie Nicks „hat vieles in mir geheilt“.

Die ‚Espresso‘-Hitmacherin (26) und die Fleetwood-Mac-Legende (77) überraschten die Menge bei der Met Gala am 4. Mai mit einem spektakulären Auftritt des Fleetwood-Mac-Klassikers ‚Landslide‘ aus dem Jahr 1975, gefolgt von einer Performance von ‚Don’t Stop‘ aus dem Jahr 1977.

Sabrina schrieb im Anschluss auf Instagram: „Danke Anna [Wintour], @voguemagazine und @metmuseum dafür, dass ich auftreten durfte und dadurch eine wundervolle neue Freundin gefunden habe: @stevienicks. Gemeinsam zu singen hat vieles in mir geheilt!“

Das neueste Superstar-Duett folgt kurz nach ihrem Auftritt mit Madonna beim Coachella-Festival, wo die beiden ihren neuen Song ‚Bring Your Love‘ vom kommenden Album ‚Confessions II‘ der Queen of Pop präsentierten. Sabrina ermutigte die Fans beider Künstlerinnen, eine Pause vom Handy einzulegen und „rauszugehen und zu tanzen“. Zur Veröffentlichung schrieb sie auf Instagram: „Danke Madonna, dass ich Teil von ‚Confessions II‘ sein darf. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit, legt eure Handys weg und geht tanzen!“

Die Single wurde vergangenen Monat bei Madonnas Überraschungsauftritt beim Coachella-Festival auf dramatische Weise vorgestellt und markierte ihre Rückkehr zu dem Festival zwei Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt dort. Madonna und Sabrina – die Madonna oft als Einfluss genannt hat – standen gemeinsam in passenden Outfits auf der Bühne und performten ‚Vogue‘ und ‚Like A Prayer‘, bevor sie ‚Bring Your Love‘ sangen. Der Auftritt sorgte sofort online für Aufmerksamkeit. Fans lobten die Zusammenarbeit und spekulierten über die Richtung des lang erwarteten Nachfolgers von ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005, den Madonna seit Monaten anteasert. Das Album wird von Madonna gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollaborateur Stuart Price produziert und vereint damit erneut das Kreativteam hinter ihrer wegweisenden Platte. ‚Confessions II‘ erscheint am 3. Juli und soll auf den danceorientierten Grundlagen ihrer früheren Zusammenarbeit mit Price aufbauen.