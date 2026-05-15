Musik Stuart Price sagt, Madonna und Sabrina Carpenter hätten im Studio ’sofortige Chemie‘ gehabt

Sabrina Carpenter - Madonna - APRIL 17 2026 - GETTY - Coachella Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 14:00 Uhr

Stuart Price sagt, Madonna und Sabrina Carpenter hätten im Studio 'sofortige Chemie' gehabt.

Produzent Stuart Price hat verraten, dass Madonna und Sabrina Carpenter sofort eine besondere Chemie hatten, als sie gemeinsam ihre neue Single ‚Bring Your Love‘ aufnahmen.

Bei einem Listening-Event zu Madonnas kommendem Album ‚Confessions On A Dance Floor: Part II‘ erklärte Price, dass die beiden Künstlerinnen bereits zuvor online Kontakt gehabt hätten. Madonna habe jedoch darauf bestanden, sich persönlich zu treffen, um sicherzugehen, dass Sabrina perfekt zu dem Projekt passe. Laut der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ sagte er: „Sie und Sabrina standen bereits über Social Media in Kontakt. Die Idee, gemeinsam einen Song zu machen, kam auf. Madonnas erste Reaktion war: ‚Lasst uns zuerst gemeinsam in einen Raum gehen und sehen, wie es funktioniert‘. Denn man weiß es einfach nie.“

Price erzählte, dass das Team nach New York gereist sei, um mit den Arbeiten zu beginnen, und dass die Dynamik zwischen den beiden Künstlerinnen sofort gestimmt habe. Er sagte: „Da hast du einen der aktuell größten Stars der Welt und einen der größten Stars aller Zeiten. Ihre persönliche Chemie war vom ersten Moment an, als sie im Studio zusammenkamen, sofort spürbar. Sie hatten gemeinsam unglaublich viel Spaß.“

Außerdem beschrieb er die Energie des Songs selbst und bezeichnete ihn als einen mutigen, selbstbewussten Moment auf dem Album. Price ergänzte: „‚Bring Your Love‘ ist im Grunde genommen ein ‚F*** euch‘-Song.“ Die Zusammenarbeit gilt bereits jetzt als einer der meistdiskutierten Momente in Madonnas neuer Ära. Fans reagierten besonders stark auf das Duo, nachdem die beiden überraschend gemeinsam beim Coachella aufgetreten waren. Nach der Veröffentlichung des Songs forderte Sabrina die Fans der beiden Sängerinnen dazu auf, eine Pause vom Handy zu machen und „rauszugehen und zu tanzen“. Auf Instagram schrieb sie: „Danke Madonna, dass du mich eingeladen hast, Teil von ‚Confessions II‘ zu sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit, legt euer Handy mal weg und geht tanzen!“

‚Confessions On A Dance Floor: Part II‘, die lang erwartete Fortsetzung von ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005, erscheint am 3. Juli. Fans wissen außerdem bereits, dass der Song ‚I Feel So Free‘ eine Anspielung auf ihren Hit ‚Into the Groove‘ aus dem Jahr 1985 enthält, mit der Zeile: “Out here on the dance floor, I feel so free.“