Countdown für die Golden Globes Ariana Grande begeistert mit Mama Joan auf dem roten Teppich

Schick im Doppel: Ariana Grande (r.) mit Mama Joan. (jök/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 16:11 Uhr

Anfang Januar will sie für ihre Rolle in der Musicalverfilmung "Wicked" einen Golden Globe in Empfang nehmen. Jetzt lief sich Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande bei einem Lunch schon einmal für die Awards warm. Mit dabei: Mutter und Entdeckerin Joan Grande.

Es soll der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere werden: Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (31) will am 5. Januar einen Golden Globe mit nach Hause nehmen. Der zierliche Superstar ist für seine Rolle der Glinda im ersten Teil der Musical-Adaption "Wicked" als beste Nebendarstellerin nominiert. Am Dienstag lief sich Grande gemeinsam mit Mutter Joan (67) schon einmal für das Großereignis warm. Bei einem Lunch für Golden-Globe-Novizen zeigten sich Mutter und Tochter schick und stilbewusst.

Mutter und Tochter in stilsicherer Harmonie

Künstlerinnen und Künstler, die zum ersten Mal für den Golden Globe nominiert sind, waren zum feinen Lunch geladen. Auf dem roten Teppich in Beverly Hills posierte das Mutter-Tochter-Duo in perfekt kontrastierenden Farben. Ariana trug ein ärmelloses Satinkleid in einem Champagnerton. Ein um die Taille geschwungener Gürtel und farblich abgestimmte Pumps setzten zusätzliche Akzente. Ihre Mutter Joan, erfolgreiche Businessfrau und Produzentin, stand ihrer Tochter in einem schwarzen Mantelkleid, kombiniert mit dunkler Hose und Stiefeln in Sachen Stil in nichts nach. Beide boten ein harmonisches Bild in sichtlicher Vorfreude auf die anstehenden Golden Globes, die ebenfalls in Beverly Hills vergeben werden.

Mutter entdeckte Arianas Talent schon früh

Ariana Grande und ihre Mutter – das war schon immer ein Dreamteam. Dem "People"-Magazin erzählte Joan einst von den ganz privaten Anfängen der Weltkarriere ihrer Tochter. "Wahrscheinlich drei oder dreieinhalb" sei die kleine Ariana gewesen, als ihre Mutter zum ersten Mal eine Kostprobe ihres Gesangstalentes erhielt. "Ariana saß in ihrem Autositz, während ich fuhr und einen Song von NSYNC hörte. Dabei traf Ariana einen der hohen Töne von Sänger JC Chasez so perfekt, dass ich das Auto anhielt und sie fragte: 'Ariana, warst du das?' Sie wusste nicht, dass das etwas Besonderes war. Sie dachte, dass sich jeder so anhört", sagte Joan lachend.

98 Milliarden Streams

Einige Jahre später sorgte Grande schließlich bei den Grammy Awards für Furore, als sie 2019 für ihr Album "Sweetener" und 2021 für ihr Duett mit Lady Gaga "Rain on me" ausgezeichnet wurde. 2020 war sie für ihr Album "Positions" nominiert und wurde damals von ihrer Mutter begleitet. Die sah ihre Tochter hinterher mit ganz anderen und weithin leuchtenden Augen: "Ich bin so stolz auf meine Tochter, aus einer Million Gründen…" Inzwischen gehört Grande mit 98 Milliarden Streams zu den weltweit am häufigsten gestreamten Künstlerinnen aller Zeiten.

Sie startet auch als Schauspielerin durch

Doch Ariana Grande hat noch viel vor, nicht nur als Sängerin, sondern auch als erfolgreiche Schauspielerin. In der Musicalverfilmung "Wicked" spielt sie die gute Hexe Glinda. Am Montag verkündete Universal Pictures, dass der zweite Teil der "Wicked"-Verfilmung den Titel "Wicked: For Good" tragen wird. Er soll 2025 für neue Kassenerfolge sorgen.