Stars Ariana Grande bleibt nach letzter Show ihrer ‚Eternal Sunshine Tour‘ im Aufzug stecken

Ariana Grande stuck in elevator - Instagram - Sept 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 09:30 Uhr

Für Ariana Grande endete die ‚Eternal Sunshine Tour‘ mit einer unerwarteten Zugabe.

Nur wenige Augenblicke nach ihrem letzten Konzert blieb die Sängerin gemeinsam mit Mitgliedern ihres Teams in einem Aufzug stecken. Der 33-jährige Popstar hatte am 1. September in der Londoner O2 Arena das letzte von insgesamt 41 Konzerten seiner Tour durch die USA, Kanada und Großbritannien gespielt. Am Samstag (12. September) veröffentlichte Ariana auf Instagram eine Reihe von Erinnerungen an die Tour – darunter auch Bilder des kuriosen Zwischenfalls.

Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sind Grande und ihr Teammitglied CJ Robinson dabei zu sehen, wie sie versuchen, die Aufzugtüren auseinanderzuschieben. „Wenige Augenblicke nach unserer letzten Show in einem Aufzug steckengeblieben“, schrieb die ‚7 Rings‘-Sängerin dazu. Ein weiteres Bild zeigt ihren 35-jährigen Freund Ricky Alvarez bei einem Rettungsversuch. Ariana kommentierte selbstbewusst: „Zugabe (ehrlich gesagt hatte ich es fast geschafft).“ Alvarez scherzte daraufhin in den Kommentaren, dass er „mit niemand anderem lieber in einem Aufzug feststecken“ würde.

Nur kurz zuvor hatte Ariana auf der Bühne aber einen deutlich emotionaleren Moment erlebt. Beim Abschied von ihren Fans brach sie in Tränen aus und hatte Mühe, ihre Ansprache zu Ende zu bringen. „Es war eine der schönsten und außergewöhnlichsten Erfahrungen meines Lebens“, sagte sie laut ‚Daily Mail‘. Sie werde diese Zeit für immer in Ehren halten und sei ihren Fans von Herzen dankbar. Unter Tränen bedankte sich Ariana dafür, dass ihre Anhänger „den ganzen Weg von ‚Honeymoon Avenue‘ bis Hampstead“ an ihrer Seite geblieben seien. Auch während ‚One Last Time (Attends-moi)‘ wurde sie so emotional, dass sie das Publikum bat, Teile des Songs für sie zu übernehmen.

Das Tourende markiert zugleich den Beginn einer geplanten Auszeit vom Rampenlicht. Bereits einen Monat zuvor hatte Ariana die geplante Produktion von ‚Sunday in the Park with George‘ verlassen. Nur wenige Stunden vor ihrem letzten Konzert gab auch ihr Co-Star Jonathan Bailey bekannt, dass er aus dem Musical aussteigt. „Ari ist eine meiner liebsten Freundinnen, und meine Unterstützung für sie ist unerschütterlich“, schrieb Jonathan in seinen Instagram Stories. Nach reiflicher Überlegung habe er sich ebenfalls entschieden, die Produktion zu verlassen. Das Musical sei für ihn ein Herzensprojekt gewesen, und er wünsche dem neuen Ensemble nur das Beste.

Empire Street Productions bestätigte anschließend, dass ‚Sunday in the Park with George‘ trotzdem wie geplant im kommenden Sommer im Barbican Centre in London aufgeführt werden soll. Die Gespräche über die neue Besetzung liefen bereits, während das Kreativteam die Produktion auf ein neues Ensemble ausrichte.

Ariana Grande selbst hatte bereits am 3. August während ihres Konzerts im United Center in Chicago über ihre bevorstehende Auszeit gesprochen. Dabei betonte sie, dass die Entscheidung weder spontan noch als Reaktion auf Diskussionen über ihr Aussehen in sozialen Medien gefallen sei. „Die Ankündigung war keine reaktive oder impulsive Entscheidung“, erklärte sie. Vielmehr habe sie diesen Schritt schon lange zuvor geplant und bewusst für sich beschlossen. Es sei eine Entscheidung gewesen, die ihr Kraft gegeben habe.

Spekulationen, wonach negative Kommentare über ihren Körper der Auslöser gewesen seien, wies Ariana ebenfalls zurück. Der „Lärm da draußen“ könne ihre eigene Realität nicht verändern oder bedeutender werden als die Verbindung zu ihren Fans. Die Tour bezeichnete sie als „eine der heilsamsten, schönsten, richtigsten und außergewöhnlichsten Erfahrungen“ ihres Lebens. Nach ihrer offenen Ansprache sagte Ariana zum Publikum: „Das hat gutgetan. Ich wünschte, Worte würden ausreichen, um auszudrücken, wie sehr ich euch liebe.“