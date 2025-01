Stars Ariana Grande: Für ,Wicked’ musste sie ihr Popstar-Image „überwinden“

Ariana Grande - December 2024 - Academy Women's Luncheon - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin musste ihr Popstar-Image „überwinden“, bevor sie für die Rolle der Glinda gecastet wurde.

,Wicked‘-Filmemacher Jon M. Chu wollte, dass Ariana Grande ihr Popstar-Image „überwindet“, bevor sie für die Rolle der Glinda gecastet wurde.

Die 31-jährige Sängerin spielt an der Seite von Cynthia Erivo die „Gute Hexe“ in dem erfolgreichen Musical-Blockbuster.

Der 45-jährige Chu bestand jetzt darauf, dass er Grande nur dann für die Rolle in Betracht ziehen wollte, wenn der Star beweist, dass sie ihr Popstar-Image ablegen kann. Der Filmemacher erzählte in einem Interview mit ,Deadline‘: „[Sie] musste das Ariana-Grande-Image überwinden, um es schaffen zu können. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe Schauspieler gesehen, die ihre erste Hauptrolle in einem Film spielen, und das ist nicht einfach. Dazu braucht man auch Fähigkeiten und echtes Handwerk.“ Obwohl Grandes Vorsprechen eine Herausforderung gewesen sei, erklärte der ,Crazy Rich Asians‘-Regisseur, dass die Sängerin die Rolle der Glinda schließlich bekam, nachdem sie zeigte, dass sie „die Nuancen der Figur verstanden“ habe: „Jedes Mal, wenn sie hereinkam, war Ari die interessanteste Person. Sie war lustig, sie war emotional. Aber mehr noch, sie verstand die Nuancen dieser Figur auf eine Art und Weise, die sich so real angefühlt hat, dass es keine performative Version davon gewesen ist.“