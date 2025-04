Film Jeff Goldblum wollte unbedingt das Ende von Die Fliege ändern

Bang Showbiz | 18.04.2025, 11:00 Uhr

Der 72-jährige Schauspieler diskutierte mit Regisseur David Cronenberg, um das Ende des Films zu verändern.

Jeff Goldblum hatte sich in den Kopf gesetzt, das Ende von ‚Die Fliege‘ zu ändern.

Der 72-jährige Schauspieler führte eine ziemlich hitzige Diskussion mit dem Regisseur des Films David Cronenberg, um das Finale des Streifens noch einmal neu zu inszenieren. Goldblum verkörperte in ‚Die Fliege‘ aus 1986 den Wissenschaftler Seth Brundle, der sich nach und nach in eine Fliege verwandelt, nachdem eines der Insekten sich in seine Teleportationsmaschine gesetzt hat. Das Ende des Horrorstreifens gefiel dem legendären Hollywoodstar allerdings nicht, denn sein Charakter Brundle wird gewalttätig gegenüber seiner Partnerin Ronnie Quaife (Geena Davis) und dem gemeinsamen ungeborenen Kind.

Im Podcast ‚Smartless‘ erklärte Goldblum seinen Versuch, das Finale zu ändern: „Ich hatte eine energische Diskussion mit Cronenberg über das Ende. Es gab ein Ende, das mich im Nachhinein auf bösartige Weise darstellte, obwohl ich am Ende versuche sie zu töten und uns alle drei zu verschmelzen.“ Über seine Beweggründe für die Kritik am Drehbuch sagte Goldblum: „Zu diesem Zeitpunkt war ich so ein Fürsprecher und leidenschaftlicher Beschützer meiner Rolle, dass ich besitzergreifend war. Ich wollte nicht, dass sie mit einem anderen zusammen kommt. Ich sagte zu Cronenberg: ‚Warte mal!‘ Wer war ich, dass ich mit ihm darüber reden wollte? Aber am Ende stellte sich heraus, dass es tatsächlich irgendwie so enden sollte.“