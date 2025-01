Stars Ariana Grande: Oscar-Freude an der Seite ihres Partners Ethan Slater

Bang Showbiz | 24.01.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin feierte ihre Award-Nominierung gemeinsam mit ihrem Freund.

Ariana Grande feierte ihre Oscar-Nominierung gemeinsam mit Ethan Slater.

Die 31-jährige Sängerin und Schauspielerin wurde am Donnerstag (23. Januar) für ihre Rolle der Glinda in ‚Wicked‛ als beste Nebendarstellerin für die diesjährigen Academy Awards nominiert. Obwohl Ariana und Ethan ihre Beziehung so gut es geht aus der Öffentlichkeit fernhalten, nahm der Musicaldarsteller die Oscar-Überraschung zum Anlass, ein seltenes Foto seiner Liebsten auf Instagram zu posten. Auf dem Bild ist Ariana auf dem Balkon ihres Hotelzimmers zu sehen, in der Hand hält sie einige rosafarbene Luftballons. Den Schnappschuss teilte sie auch in ihrer eigenen Insta-Story. Außerdem postete die ‚7 rings‛-Interpretin ein Foto, das sie als kleines Kind als Dorothy aus ‚Der Zauberer von Oz‛ verkleidet zeigt. Dazu schrieb sie: „Ich hebe meinen Kopf zwischen Schluchzern, um mich vielmals bei der Academy für diese unfassbare Ehre zu bedanken. Ich kann nicht aufhören zu weinen, was niemanden wundern sollte.“

Die Musicalverfilmung ‚Wicked‛, für die auch Cynthia Erivo als Elphaba, Jonathan Bailey als Prinz Fiyero, Ethan Slater als Moq und Jeff Goldblum als der Zauberer von Oz vor der Kamera standen, hat bei der Verleihung der Academy Awards am 2. März die Chance auf insgesamt zehn Trophäen. Neben einer Nominierung als bester Film könnte ‚Wicked‛ auch für den besten Soundtrack sowie für Leistungen in Kostümdesign und Spezialeffekten ausgezeichnet werden.