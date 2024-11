Film Ariana Grande: Sie kann die Kontroverse um ihr ,Wicked‘-Casting nachvollziehen

Ariana Grande attend the 2024 Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2024, 16:00 Uhr

Ariana Grande erzählte, dass sie die Kontroverse um ihre Besetzung für ,Wicked‘ verstehe, da sie keine Schauspielerfahrung hat.

Die 31-jährige Sängerin spielt die Rolle der Galinda Upland in dem neuen Musicalfilm und betonte, dass sie wisse, dass es wegen ihrer Karriere als Popstar eine „Herausforderung“ für sie sein würde, die Meinungen der Leute über sie zu durchbrechen.

Bei einem Auftritt im ,Sentimental Man‘-Podcast verriet Grande über ihre Rolle: „Das ist etwas, was ich am Vorsprechen für ‚Wicked‘ so sehr geliebt habe. Man muss es sich verdienen. Alles in diesem Ausmaß, ein Teil von etwas zu sein, das wird einem nicht einfach gegeben, weil man es weiß. Es macht also Spaß, sich der Herausforderung zu stellen, die Wahrnehmung der Leute neu zu gestalten und sich den Weg zurück in die anderen Bereiche zu verdienen.“ Die ,Thank U, Next‘-Künstlerin fügte hinzu, dass sie etwas besorgt über die möglichen negativen Reaktionen auf ihre Besetzung als „Gute Hexe“ sei, betonte jedoch, dass ihre Fans nicht gesehen hätten, wie intensiv sie für die Rolle trainierte: „Ich war ein bisschen nervös oder hatte vorgefasste Meinungen darüber, was ich dabei leisten könnte oder nicht leisten könnte oder warum ich falsch liegen würde oder was auch immer.“