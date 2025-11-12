Stars Ariana Grande und Ethan Slater wollen mit ihrer Romanze ‚zurückhaltend‘ sein

Ariana Grande and Ethan Slater - Academy Awards 2025 - - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 09:00 Uhr

Die beiden 'Wicked'-Stars leben ihre Beziehung lieber außerhalb der Öffentlichkeit aus.

Ariana Grande und Ethan Slater bevorzugen es, ihre Romanze privat zu halten.

Die beiden Schauspieler sind sich der Spekulationen im Internet über den Stand ihrer Beziehung bewusst, verbrachten nach der London-Premiere von ‚Wicked: Teil 2‘ jedoch gemeinsame Zeit miteinander.

Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Ariana und Ethan sind nach wie vor ein Paar, aber sie haben das Gerede online mitbekommen – und das ist nicht einfach für sie. Beide waren bei der Premiere am Leicester Square und auch auf der After-Party im Brasserie Zedel, aber sie achteten darauf, nicht zusammen gesehen zu werden.“

Ariana und ihr ‚Wicked‘-Co-Star möchten sicherstellen, dass sie ihre Romanze aus der Öffentlichkeit heraushalten. Der Insider erklärte weiter: „Natürlich befeuert das die Spekulationen um sie, aber sie wollen ihre Beziehung einfach nicht öffentlich ausleben. Als Ariana die After-Party verließ, ging sie zurück in ihre Hotelsuite. Kurz darauf wurde Ethan dorthin gebracht, um Zeit mit ihr zu verbringen.“

Das Paar wisse, was über seine Romanze gesagt werde: „Und das ist nicht leicht für sie – aber sie geben ihr Bestes, um sich ruhige Momente zu gönnen, wenn niemand hinsieht.“ Ariana und Ethan sollen planen, „ein bisschen Zeit abseits der Öffentlichkeit“ miteinander zu verbringen, sobald die Promotion für ‚Wicked: Teil 2‘ abgeschlossen ist.

Der Insider fügte hinzu: „Sie wollten schon immer lieber zurückhaltend leben und sind am glücklichsten, wenn sie einfach gemeinsam zu Hause entspannen. Niemand behauptet, dass die letzten Monate völlig harmonisch waren, aber ihre Beziehung besteht weiterhin.“