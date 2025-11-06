Stars Ariana Grande zu ihren Fans: ‚Natürlich wird Musik für immer Teil meines Lebens sein‘

Ariana Grande - AVALON - MTV VMAs - September - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 09:00 Uhr

Ariana Grande hat klargestellt, dass ihre Musikkarriere noch lange nicht vorbei ist, trotz ihrer wachsenden Präsenz in Hollywood.

Die Grammy-Gewinnerin versicherte ihren Fans, dass Musik weiterhin im Zentrum ihres Lebens steht – auch wenn sie derzeit große Schauspielrollen übernimmt. Der ‚Wicked‘-Star sagte der ‚New York Times‘: „Natürlich wird Musik für immer Teil meines Lebens sein.“ Und fügte hinzu: „Das muss ich für meine Fans sagen, die sonst einen Herzinfarkt bekommen.“

Obwohl sie ihre Fans beruhigt hat, dass ihr Sprung in die Traumfabrik nicht das Ende ihrer Musikkarriere sei, gab Ariana zuvor zu, dass sie kurz davor war, ihre Musikkarriere zu beenden – bevor sie 2024 mit den Dreharbeiten zu ‚Wicked‘ begann. Die 32-jährige Popsängerin gestand, dass sie keine Lust hatte, ein Nachfolgealbum zu ‚Positions‘ aufzunehmen, bis die Rolle der Glinda ihre „Leidenschaft“ für Musik neu entfachte. In der Show ‚Shut Up Evan‘ mit Evan Ross Katz sagte sie: „[Die Rolle der Glinda] hat so viel für Ariana getan. Sie hat alles an meiner Beziehung zum kreativen Arbeiten völlig verändert. Ich dachte, ich würde nie wieder ein Album machen, als ich nach London ging. Das war irgendwie mein Geheimnis – aber ich dachte wirklich, dass ich es nicht tun würde.“

Die ‚Thank U, Next‘-Sängerin erklärte, dass Glindas starker Glaube an sich selbst sie inspiriert habe, zur Musik zurückzukehren. Sie fuhr fort: „Ich habe so viel von ihr gelernt – als Figur, die über zwei Filme hinweg so viel dazulernt und sich ständig im Spiegel anschauen und die Teile von sich ablegen muss, die nicht mehr zu ihr passen. Ich glaube, ich wurde gezwungen, diesen Prozess gemeinsam mit ihr zu durchlaufen.“ Ariana veröffentlichte 2024 das Album ‚Eternal Sunshine‘. Sie erklärte weiter: „Ich spürte dieses echte Feuer, so eine Art Wiederverbindung und Inspiration. Vielleicht habe ich es einfach vermisst.“