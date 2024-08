Stars Ariana Greenblatt: Von eigenem Erfolg überrascht

Ariana Greenblatt - Avalon - Screen Actors Guild Awards - LA - February 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 08:00 Uhr

Die junge Schauspielerin kann ihren großen Erfolg noch immer nicht fassen.

Ariana Greenblatt hätte nicht mit ihrem Erfolg in Hollywood gerechnet.

Die 16-jährige Schauspielerin ist dankbar für alles, was sie in ihrer Karriere erreicht hat. 2023 spielte sie im Kinohit ‚Barbie‘ an der Seite von Margot Robbie und Ryan Gosling. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verrät Ariana, dass sie ihren Erfolg nicht als selbstverständlich ansieht. „Ich nehme jede Gelegenheit wahr, die sich mir bietet und bin sehr dankbar dafür. Ich habe nie erwartet, dass irgendetwas davon passieren würde, und ich weiß auch nicht, was noch kommen wird. Ich lebe einfach in diesem Moment“, erklärt sie.

Die talentierte Nachwuchsschauspielerin offenbart, dass ihre Familie ihr dabei hilft, den Boden unter den Füßen zu behalten. „Ich wäre nicht die, die ich bin, wenn ich nicht so eng mit meiner Familie verbunden wäre. Mein Bruder ist mein bester Freund und er kennt mich besser als jeder andere auf dieser Welt. Er stellt mich auch nicht auf irgendeinen Sockel. Wenn überhaupt, dann bin ich hier unten, was sehr erfrischend ist“, plaudert sie aus.

Obwohl sie im besten Teenageralter ist, konzentriert sich Ariana zu hundert Prozent auf ihre Karriere. „Ich habe kein Interesse daran, einen Freund zu haben. Ekelhaft“, sagt die US-Amerikanerin. „Aber ich kann mit jemandem ein wenig reden… Dann sage ich: ‚Sorry, ich muss los. Ich drehe gerade.'“