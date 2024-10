Er tritt in einem Western auf Armie Hammer landet erste Hollywood-Rolle seit seinem Skandal

Armie Hammer, hier 2017 in Berlin abgelichtet, kehrt zurück auf die Kinoleinwand. (lau/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 11:06 Uhr

Der gecancelte ehemalige Hollywoodstar Armie Hammer hat ein neues Schauspiel-Engagement ergattern können. Er wird in einem Western auftreten.

Die Karriere von Schauspieler Armie Hammer (38) kam bekanntermaßen im Jahr 2021 zum Erliegen, nachdem Missbrauchsvorwürfe und Anschuldigungen über angebliche Kannibalismus-Fantasien gegen ihn laut wurden. Jetzt hat der Mime, der einst mit "Call Me by Your Name" Erfolge feierte, jedoch wieder eine Rolle in Hollywood ergattern können. Wie "The Hollywood Reporter" meldet, wird Hammer im Western "Frontier Crucible" mitspielen. Auf Instagram bestätigte der Star sein Engagement.

Armie Hammer ist "zurück im Sattel"

"Zurück im Sattel", schreibt Hammer in dem sozialen Netzwerk zu einer Reihe von Bildern, die ihn mit Cowboyhut und einem Drehbuch des Westerns in der Hand zeigen. Dallas Sonnier (44), der Produzent des Films, sagte zum Engagement des zuvor in Hollywood gecancelten Hammer, er "habe eine Karriere als Produzent von maskulinen Indie-Filmen wie 'Bone Tomahawk', 'Brawl in Cell Block 99', und 'Dragged Across Concrete' […] aufgebaut" und freue sich nun auf die Zusammenarbeit mit Hammer.

Im Western "Frontier Crucible" geht es um einen ehemaligen Soldaten, der in den 1870er Jahren an der gefährlichen Grenze in Arizona unterwegs ist, und sich widerwillig mit Gesetzlosen, einer Frau und ihrem verletzten Ehemann zusammentut. Auch Darsteller Thomas Jane (55) gehört zum Schauspiel-Ensemble. Welche Rolle Hammer übernimmt, ist noch unbekannt.

Der Tod von Armie Hammers Karriere

Dem Schauspieler wurde 2021 Fehlverhalten vorgeworfen. Im Internet wurden etwa Nachrichten verbreitet, die angeblich von Hammer verfasst wurden. In diesen soll er von gewalttätigen Sexfantasien und Kannibalismus geschrieben haben. Er sprach damals in einem Statement davon, dass die Behauptungen "Bullshit" seien.

Eine Frau namens Effie beschuldigte ihn im selben Jahr, sie 2017 vergewaltigt zu haben. Nach einer Untersuchung lehnte es der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles im Jahr 2023 ab, Hammer anzuklagen, da die Beweise nicht ausreichten. Infolge des Skandals trennte sich jedoch seine Agentur von ihm und er hatte unter anderem eine Rolle an der Seite von Jennifer Lopez (55) im Film "Shotgun Wedding" abgetreten.

Seitdem arbeitete er in Hollywood nicht mehr, startete zuletzt aber den Podcast "The Armie HammerTime Podcast", und plant offenbar eine Art Comeback.