Stars Arnold Schwarzenegger: Er unterstützt Kamala Harris als Präsidentin

Arnold Schwarzenegger Austrian World Summit June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2024, 14:00 Uhr

Arnold Schwarzenegger unterstützt Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin.

Der ‚Terminator‘-Schauspieler war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien und obwohl er der Partei der Republikaner angehörte, warnte er, dass die Wiederwahl ihres Kandidaten Donald Trump zu „vier weiteren Jahren Sch***“ führen würde. Er ist sich sicher, dass es das Beste für die Nation wäre, wenn die Demokratin Kamala Harris die Wahl gewinnen würde.

Der Star teilte ein langes Statement auf X und schrieb darin: „Ich mache nicht wirklich Empfehlungen. Ich scheue mich nicht, meine Ansichten zu teilen, aber ich hasse Politik und vertraue den meisten Politikern nicht. Ich verstehe auch, dass die Leute von mir hören wollen, weil ich nicht nur eine Berühmtheit bin, sondern ein ehemaliger republikanischer Gouverneur. Meine Zeit als Gouverneur hat mich gelehrt, Politik zu lieben und zu ignorieren.“ Außerdem findet der ehemalige Politiker drastische Worte zur aktuellen Lage: „Ich mag im Moment keine der beiden Parteien. Meine Republikaner haben die Schönheit des freien Marktes vergessen, die Defizite in die Höhe getrieben und Wahlergebnisse verworfen. Die Demokraten sind nicht besser darin, mit Defiziten umzugehen, und ich mache mir Sorgen, dass ihre lokale Politik unseren Städten mit zunehmender Kriminalität schaden könnte.“

Der 77-jährige Star merkte aber auch an, dass eine Stimme für den ehemaligen ‚Apprentice‘-Star nicht dazu beitragen könne, die USA „voranzubringen“. Er fuhr fort: „Die Ablehnung eines Wahlergebnisses ist so unamerikanisch wie es nur geht. Ich bin jemand, der mit Menschen auf der ganzen Welt spricht und immer noch weiß, dass Amerika die leuchtende Stadt auf einem Hügel ist. Amerika als Mülleimer für die Welt zu bezeichnen, ist so unpatriotisch, dass es mich wütend macht. Und ich werde immer ein Amerikaner sein, bevor ich ein Republikaner bin. Deshalb stimme ich diese Woche für Kamala Harris und Tim Walz. Ich teile das mit euch allen, weil ich denke, dass es viele von euch gibt, die so denken wie ich.“

Arnold Schwarzenegger teilt außerdem noch gegen Trump aus: „Ein Kandidat, der Ihre Stimme nicht respektiert, es sei denn, sie ist für ihn; ein Kandidat, der seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol anstachelt, während er mit einer Diät-Cola zuschaut; ein Kandidat, der keine Fähigkeit gezeigt hat, irgendeine Politik zu machen, außer einer Steuersenkung, die seinen Spendern und anderen reichen Leuten wie mir, aber niemandem sonst geholfen hat; ein Kandidat, der glaubt, dass Amerikaner, die nicht mit ihm übereinstimmen, die größeren Feinde sind als China, Russland oder Nordkorea – das wird unsere Probleme nicht lösen. Es würden nur vier weitere Jahre Sch*** ohne Ergebnisse sein, die uns immer wütender, gespaltener und hasserfüllter machen. Wir müssen die Tür zu diesem Kapitel der amerikanischen Geschichte schließen.“