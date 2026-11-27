Stars Arnold Schwarzenegger kauft das ganze Jahr über Weihnachtsgeschenke

Arnold Schwarzenegger- Avalon - 2025 - Fubar season 2 premiere in Los Angeles BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 10:00 Uhr

Arnold Schwarzenegger ist bestens organisiert, was Weihnachtsgeschenke betrifft.

Arnold Schwarzenegger kümmert sich nicht erst im Dezember um die Geschenke für seine Liebsten.

Der 79-jährige Schauspieler hält das ganze Jahr über Ausschau nach passenden Überraschungen – ganz gleich, in welcher Stadt er sich gerade aufhält. In der neuen Weihnachtskomödie ‚The Man with the Bag‘ übernimmt Schwarzenegger die Rolle des Weihnachtsmanns. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ verriet er, dass er auch privat gerne Geschenke besorgt, wenn er auf Reisen ist. „Das ganze Jahr über entdecke ich Dinge“, erklärte er. „Wenn ich in New York, Paris oder London bin, kaufe ich einfach etwas.“

Der Hollywood-Star genießt es, seine Liebsten zu verwöhnen. „Ich muss sagen, dass es mir aus irgendeinem Grund nicht annähernd so viel Freude bereitet, ein Geschenk zu bekommen, wie eines zu verschenken“, gestand er. Besonders gerne sucht Schwarzenegger Kleidung für seine Freundin Heather Milligan aus. „Ich beschäftige mich wirklich gerne damit, weil es mir große Freude bereitet, etwas mit nach Hause zu bringen, das wirklich passt: Die Farbe stimmt, der Stil ist zu 100 Prozent richtig und alles andere passt auch“, schilderte er.

Seine Begeisterung für das Schenken könnte der Schauspieler von seinem Vater Gustav geerbt haben. Dieser sei zwar besonders unter Alkoholeinfluss ein sehr strenger Mann gewesen, habe sich jedoch großzügig gezeigt, wenn er nüchtern war. „Er kaufte meiner Mutter immer Dinge und so weiter. Vielleicht ist das ein bisschen auf mich abgefärbt“, erzählte der gebürtige Österreicher.

Kürzlich sprach der ‚Terminator‘-Star auch darüber, wie sehr er sich im Laufe seines Lebens verändert hat. Schwarzenegger, der zunächst als Bodybuilder berühmt wurde und anschließend in Hollywood Karriere machte, fühle sich heute zufriedener als früher. Er sei inzwischen „viel weiser“ und „viel klüger“ geworden. Seinen ersten großen Erfolg feierte er bereits mit 20 Jahren, als er den Titel Mr. Universe gewann. Später sicherte sich Schwarzenegger siebenmal den Titel Mr. Olympia, bevor er sich verstärkt dem Filmgeschäft widmete. Gegenüber ‚People‘ erklärte er: „Ich bin heute zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.“ Dennoch sei sein Ehrgeiz nie verschwunden.