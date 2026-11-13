Stars ‚Kindergarten Cop‘-Kinderstar Christian Cousins im Alter von 43 Jahren gestorben

Kindergarten Cop - 1990 - Avalon - Film Still BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 18:00 Uhr

Der ehemalige Kinderschauspieler Christian Cousins, der vor allem durch seine Rolle in ‚Kindergarten Cop‘ bekannt wurde, ist im Alter von 43 Jahren gestorben.

Sein Bruder Jonas Roeser gab den Tod des Schauspielers im vergangenen Monat auf Instagram bekannt. Christian hatte vor seinem Tod an einer Lebererkrankung gelitten. „Es fällt mir schwer, mitzuteilen, dass mein Bruder Christian Cousins verstorben ist“, schrieb Roeser zu einer Reihe von Fotos des Verstorbenen.

In seinem Beitrag erinnerte er sich an die gemeinsame Familiengeschichte und erklärte, dass er Christian und dessen Zwillingsbruder Joseph „Joey“ Cousins erst während seiner Studienzeit persönlich kennengelernt habe. „Die beiden sind meine Brüder väterlicherseits. Sie wuchsen in Kalifornien auf, während ich in Washington lebte“, berichtete Roeser. Bevor sie sich persönlich begegnet seien, habe er die Zwillinge bereits als Schauspieler in der Fernsehserie ‚Knots Landing‘ und im Film ‚Kindergarten Cop‘ mit Arnold Schwarzenegger gesehen. Für ihn seien die bekannten Rollen jedoch nur ein kleiner Teil dessen gewesen, was seinen Bruder ausgemacht habe. „Er war ein echtes Original, voller Leidenschaft und Energie, mit großen Geschichten und noch größeren Träumen“, erinnerte sich Roeser.

Christian sei vor seinem Tod „sehr krank gewesen“. Der Gedanke, dass sein Bruder nun keine Schmerzen mehr erleiden müsse, spende ihm Trost. „Es tröstet mich, daran zu glauben, dass er jetzt mit seiner Mutter im Himmel ist, befreit von den Schmerzen, die er ertragen musste“, schrieb er. Seinen Abschied beendete Roeser mit den Worten: „Ruhe in Frieden, Christian. Ich hoffe, deine Seele hat Ruhe gefunden und du hast deinen Frieden gefunden. Du bist mein Bruder und du wirst uns fehlen.“

Christian und Joey Cousins wurden 1983 im kalifornischen Orange County geboren. Ihre erste Schauspielrolle erhielten sie bereits im Alter von fünf Jahren in der Fantasy-Dramaserie ‚Highway to Heaven‘. Zwischen 1987 und 1992 waren die Zwillinge anschließend in fast 60 Folgen der Seifenoper ‚Knots Landing‘ zu sehen, in der sie sich die Rolle des Bobby Gibson Ewing teilten. Besonders bekannt wurden die Brüder durch den Film ‚Kindergarten Cop‘ aus dem Jahr 1990. In der Komödie mit Arnold Schwarzenegger übernahmen beide die Rolle des Dominic. Ihren letzten gemeinsamen Schauspielauftritt hatten sie 1995 im Film ‚Twin Sitters‘, bevor sie sich aus dem Filmgeschäft zurückzogen.

Im Jahr 2020 trafen die Zwillinge bei einer Wiedervereinigung der ‚Kindergarten Cop‘-Besetzung erneut auf Schwarzenegger und ihre früheren Kollegen. Dabei erklärte Christian, warum die Produzenten damals zwei Kinder für dieselbe Rolle besetzt hatten. „Schon beim ersten Vorstellungsgespräch mit meinem Bruder war ihnen klar, dass es aufgrund der vielen Kinder, die an dem Film beteiligt waren, zahlreiche Einschränkungen geben würde“, erinnerte er sich. Wegen der gesetzlichen Arbeitszeitbegrenzungen für Kinderdarsteller hätten die jungen Schauspieler nur eine bestimmte Anzahl von Stunden am Set verbringen dürfen. Da Christian und Joey zu den jüngeren Kindern der Besetzung gehörten, habe der Einsatz von Zwillingen die Dreharbeiten erheblich erleichtert. „Damit die Dreharbeiten für die benötigte Bildschirmzeit der Figur Dominic nicht eine Ewigkeit dauern würden, brauchten sie wahrscheinlich Zwillinge“, erklärte Christian damals.