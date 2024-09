"Freeze und Ivy wieder vereint" Arnold Schwarzenegger und Uma Thurman feiern „Batman“-Reunion

Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze und Uma Thurman als Poison Ivy in "Batman & Robin". (hub/spot)

SpotOn News | 15.09.2024, 13:15 Uhr

Arnold Schwarzenegger und Uma Thurman haben 27 Jahre nach der Veröffentlichung des Films "Batman & Robin" wieder zueinandergefunden. Der "Terminator"-Star postete ein Bild von der Reunion auf Instagram.

Arnold Schwarzenegger (77) und Uma Thurman (54) haben ein besonderes Wiedersehen gefeiert. 1997 waren die beiden gemeinsam in dem Film "Batman & Robin" zu sehen. Nun postete der Schauspieler auf Instagram ein Selfie von sich und Thurman und schrieb dazu: "Freeze und Ivy, wieder vereint. Pass auf, Batman". Zahlreiche Fans kommentierten das Bild mit Freude: "Meine Kindheit. Okay, jetzt zieht bitte die Kostüme an", heißt es zu dem Post unter anderem.

Statt ihrer Filmoutfits zeigten sich Schwarzenegger und Thurman auf dem Bild in legeren Looks. Der "Terminator"-Star trug ein schwarzes Shirt, seine Kollegin einen hellen Strickpulli. Das Foto scheint in einem Restaurant entstanden zu sein.

George Clooney ist der Film heute peinlich

"Batman & Robin" von Regisseur Joel Schumacher (1939-2020) kam bei seinem Kinostart vor 27 Jahren bei den Kritikern nicht gut an. Auch an der Kinokasse wurde der Film kein großer Erfolg. Und das, obwohl der Streifen neben Arnold Schwarzenegger und Uma Thurman weitere große Stars zu bieten hatte: George Clooney (63) spielte Batman, Chris O'Donnell (54) war als Robin dabei, Alicia Silverstone (47) als Batgirl und Michael Gough (1916-2011) als Alfred Pennyworth.

George Clooney hat seine Abneigung gegen den Film immer wieder offen zum Ausdruck gebracht. Er scherzte sogar, dass er nicht wollte, dass seine Frau Amal Clooney (46) den Streifen sieht. 2019 sagte Clooney "The Hollywood Reporter" zudem, dass sein "Versagen" in "Batman & Robin" beeinflusst habe, wie er Karriereentscheidungen treffe. "Ich war nicht gut darin, es war kein guter Film", meinte er damals und fügte hinzu: "Aus diesem Misserfolg habe ich gelernt, dass ich neu lernen musste, wie ich arbeite. Ich war nicht mehr nur ein Schauspieler, der eine Rolle bekommt, ich wurde für den Film verantwortlich gemacht."