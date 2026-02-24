Stars Ashley Tisdale legt regelmäßig Social-Media-Pausen ein

Ashley Tisdale November 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es wichtig, im echten Leben präsent zu sein - deshalb nimmt sie sich regelmäßig Auszeiten von Instagram und Co.

Ashley Tisdale nimmt sich regelmäßige Auszeiten von Social Media, weil das Online-Leben ihr Gehirn „wirklich ermüdet“.

Die 40-jährige Schauspielerin – die kürzlich einen Essay für ‚The Cut‘ schrieb, in dem sie über den Bruch mit ihrer „toxischen“ Mütter-Freundesgruppe berichtete – sprach offen über ihr Verhältnis zu Plattformen wie Instagram und TikTok. Sie erklärte, dass sie sich bewusst zurückziehe, um ihr Offline-Leben mehr genießen zu können.

In einem Blogbeitrag schrieb sie: „Ich liebe Social Media in vielerlei Hinsicht. Es kann inspirierend und lustig sein und ist eine großartige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben. Aber ich glaube nicht, dass es der Ort ist, an dem wir unser Leben verbringen sollten. Deshalb lege ich regelmäßig Pausen ein.“ Diese Auszeiten würden der zweifachen Mutter immer wieder gut tun. „Jedes Mal, wenn ich Abstand nehme, merke ich, wie anders es sich anfühlt, wirklich präsent zu sein – nicht halb im Moment und halb mit dem Gedanken: ‚Moment, habe ich heute schon gepostet?'“, schilderte sie.

Während ihrer Social-Media-Auszeiten verbringe die ‚High School Musical‘-Darstellerin deutlich mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden. „Überraschenderweise sind diese Momente besser, wenn ich nicht mein Handy auf Armlänge halte und versuche, dabei lässig auszusehen“, berichtete sie. Ashley betonte zudem, dass das ständige Scrollen erschöpfend sein könne. Aktuelle Ereignisse verfolge sie daher lieber über andere Medien. „Was mein Gehirn wirklich ermüdet, ist die schiere Menge an Informationen. Man öffnet gedankenlos das Handy und wird plötzlich mit Empörung und Angst konfrontiert – meist ohne danach gesucht zu haben“, erklärte sie.

Social Media könne zwar Spaß machen und nützlich sein, müsse aber nicht der Ort sein, „an dem unser Leben stattfindet“. Zum Abschluss ermutigte Ashley ihre Follower, selbst eine Pause auszuprobieren: „Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie sich eine Social-Media-Pause anfühlt – ich kann es nur empfehlen, es herauszufinden.“