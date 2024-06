Bei Präsentation ihrer neuen Haar-Linie Auftritt in Los Angeles: Rihanna trägt wieder natürliche Locken

In Los Angeles zeigte sich Rihanna am 10. Juni mit einer lockigen Kurzhaarfrisur. (ae/spot)

SpotOn News | 11.06.2024, 17:00 Uhr

Rihanna ist in Sachen Style immer für eine Überraschung gut. Nun setzt sie bei ihren Haaren auf Natürlichkeit: Seit Jahren zeigt sie sich mal wieder mit ihren echten Locken. Bei einer Veranstaltung in Los Angeles posierte sie mit einer blonden Kurzhaarfrisur für die Fotografen.

Rihanna (36) hat schon viele verschiedene Frisuren ausprobiert. Jetzt zeigte sie bei einem Auftritt in Los Angeles ihre natürlichen Locken.

Am Montag (10. Juni) stellte sie ihre neue Fenty-Hair-Linie vor und überraschte dabei mit einer neuen Frisur. Zuletzt hatte sie ihre Haare lang getragen. Die Sängerin und Geschäftsfrau, die ihre Haare honigblond gefärbt zu haben schien, sorgte auch mit ihrem Outfit für einen Hingucker. Sie trug dunkelrotes Midikleid mit tiefem Ausschnitt. Dazu kombinierte sie eine passende Lederjacke und burgunderfarbene High Heels.

Video News

Fenty Hair startet am 13. Juni

Rihanna kündigte kürzlich an, dass sie ihr Fenty-Imperium nach Mode und Beauty mit Haarprodukten erweitern wird. Start sei am 13. Juni. In ihrer Mitteilung schrieb sie: "Ich hatte fast jede Textur, Farbe, Länge, von Webarten über Zöpfe bis hin zu Naturhaaren – also bringe ich eine flexible Produktlinie nicht nur für jeden Haarwunsch auf den Markt, sondern jedes einzelne Produkt wurde entwickelt, um alle Haartypen zu stärken und zu reparieren, was wir wirklich brauchen."

In einem Werbeclip teilte sie passend dazu eine Reihe von Fotos, auf denen ihre Haare im Laufe der Jahre in verschiedenen Stilen zu sehen sind. "Haare waren schon immer sehr persönlich für mich", sagte sie zu Beginn des Videos und merkte an: "Es ist ein Ventil des Selbstausdrucks, der Kreativität. Ich habe das Gefühl, dass es auch Marker für meine Entwicklung und mein Wachstum im Laufe der Jahre waren."

Rihanna teilte am 10. Juni ein weiteres Werbevideo für Fenty Hair, in dem sie wieder eine andere Frisur trägt: Darin rückt sie sich eine kurze blonde Glatthaarperücke zu einem silbernen Trenchcoat zurecht.