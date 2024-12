Er musste gestützt werden Auftritt trotz Augenproblemen: Elton John singt mit Dua Lipa

Elton John lässt sich das Singen nicht vermiesen. (smi/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 13:25 Uhr

Elton John lässt sich von Augenproblemen und anderen gesundheitlichen Einschränkungen nicht bremsen. Ein Gastauftritt bei einer Show von Dua Lipa sorgte bei seinen Fans jetzt für Rührung.

Seine Bühnenkarriere hat Elton John (77) 2023 mit seiner Abschiedstournee eigentlich beendet – doch für andere Künstler macht er ab und zu eine Ausnahme. Für Dua Lipa (29) zum Beispiel. Bei dem am 8. Dezember in Großbritannien ausgestrahlten TV-Special "An Evening with Dua Lipa" sangen sie gemeinsam "Cold Heart". Das Mash-up aus vier Songs von Elton John war 2021 ein großer Hit für das Duo. Das Konzert in der legendären Londoner Royal Albert Hall wurde bereits im Oktober dieses Jahres aufgezeichnet.

Ein Bühnenauftritt ist für Elton John keine Selbstverständlichkeit. Der Superstar leidet unter diversen gesundheitlichen Problemen. Durch eine Infektion, die er sich im Sommer dieses Jahres eingefangen hatte, hat Elton John auf dem rechten Auge seine Sehkraft verloren. Da sein linkes Auge laut eigener Aussage "nicht das beste" ist, ist der Sänger nahezu blind.

"Ich habe keine rechte Hüfte und kein linkes Knie und kein rechtes Knie"

Dazu kommen noch andere Gebrechen. "Ich habe keine rechte Hüfte und kein linkes Knie und kein rechtes Knie. Tatsächlich ist das Einzige, was von mir übrig ist, meine linke Hüfte", sagte er kürzlich bei einem Auftritt.

Bei seinem Gastspiel bei Dua Lipa saß Elton John deshalb hauptsächlich auf einem Stuhl. Beim letzten Refrain stand er jedoch laut britischen Medien auf und wiegte sich zur Musik. Er streckte seine Hand zu seiner jungen Kollegin aus. Dua Lipa ergriff sie und küsste den Altstar auf die Wange. Nach dem Song führte ein Mitarbeiter Elton John vorsichtig von der Bühne.

Die Zuschauer von "An Evening with Dua Lipa" waren gerührt über Elton Johns Überraschungsauftritt. Nicht nur wegen seiner körperlichen Probleme. Sie feierten in den sozialen Medien die "kostbare" Freundschaft zwischen den auf den ersten Blick ungleichen Stars. "Es ist so verrückt für mich, wie einfach Dua und Elton beste Freunde geworden sind, ich liebe sie", schrieb ein Fan auf X.