Sorge um Ehefrau von König Charles Aus gesundheitlichen Gründen: Königin Camilla muss Termine absagen

Königin Camilla ist an einer Infektion der unteren Atemwege erkrankt. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 16:00 Uhr

Königin Camilla muss aus gesundheitlichen Gründen mehrere Termine in dieser Woche absagen. Das hat der britische Palast bekannt gegeben. Die Ehefrau von König Charles leide an einer Infektion der unteren Atemwege.

Die britischen Royals versetzen die Bevölkerung erneut mit negativen Nachrichten über ihre Gesundheit in Sorge. Am 5. November gab der Buckingham-Palast bekannt, dass Königin Camilla (77) aufgrund ihres Gesundheitszustands zu ihrem großen Bedauern gezwungen sei, einige Termine in dieser Woche abzusagen. "Ihre Majestät, die Königin, leidet derzeit an einer Infektion der unteren Atemwege, für die ihre Ärzte eine kurze Ruhezeit empfohlen haben", heißt es in dem Statement, das unter anderem der BBC vorliegt.

Video News

Betroffen von den Absagen sind die jährliche Eröffnung des "Field of Remembrance" an der Westminster Abbey sowie ein Empfang für olympische und paralympische Athleten im Buckingham-Palast am 7. November. Bei dem ersten Termin wird die Königin von Birgitte, Herzogin von Gloucester (78), vertreten werden.

Camilla will am Wochenende wieder fit sein

Weitere Details zu Camillas Erkrankung gibt der Palast nicht preis. Die Königin hoffe sehr, "dass sie sich rechtzeitig erholt, um an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende wie gewohnt teilnehmen zu können" und entschuldige sich für etwaige "Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen".

Camilla und ihr Ehemann König Charles (75) sind gerade erst von einer royalen Reise zurückgekehrt. Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, erhole sich die 77-Jährige aktuell in ihrem Haus Raymill in Wiltshire von ihrer Infektion und werde dort von Ärzten überwacht.