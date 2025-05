Musik Austin City Limits zeigt Sabrina Carpenter, The Strokes und mehr

Sabrina Carpenter at Met Gala 2025 May in NY - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2025, 11:00 Uhr

Sabrina Carpenter und The Strokes gehören zu den Headlinern des diesjährigen Austin City Limits Music Festivals.

Die ‚Espresso‘-Sängerin und die ‚Last Nite‘-Gruppe führen das Line-up für das jährliche zweiwöchige Event an, das vom 3. bis 5. und vom 10. bis 12. Oktober im Zilker Park in Austin, Texas, stattfinden wird. Ebenfalls zu den Headlinern gehören Hozier, Doja Cat, Luke Combs, John Summit und Doechii. Darüber hinaus umfasst das neu veröffentlichte Line-up auch Acts wie Wet Leg, Rilo Kiley, Maren Morris, Empire of the Sun, Modest Mouse, T-Pain, Cage the Elephant, Japanese Breakfast und Mk.gee. Tickets für das Festival, bei dem die Künstler auf neun Bühnen auftreten werden, sind ab sofort erhältlich.

Anfang des Jahres sagte Sabrina den Kritikern ihrer schlüpfrigen Auftritte, sie sollten sich von ihren Shows fernhalten, weil sie es satt habe, dass weibliche Stars dafür „beschämt“ würden, dass sie sich mit dem wohlfühlen, was sie sind. Sie sagte der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Meine Botschaft war immer klar – wenn ihr nicht mit einem Mädchen umgehen könnt, das selbstbewusst zu seiner Sexualität steht, dann kommt nicht zu meinen Shows. Weibliche Künstler wurden schon immer beschämt. In den Nullerjahren war es Rihanna, in den Neunzigern war es Britney Spears, in den Achtzigern war es Madonna – und jetzt bin ich es.“

Die 25-jährige Sängerin wetterte gegen die rückschrittliche Haltung und behauptete, ihre Kritiker ignorierten alle positiven Elemente ihrer Arbeit.