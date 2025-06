Musik Sabrina Carpenter teilt mit ‚Manchild‘ gegen Ex Barry Keoghan aus Sabrina Carpenter wird bald den neuen Song ‚Manchild‘ veröffentlichen, der sich anscheinend an ihren Ex-Freund Barry Keoghan richtet. Die ‚Espresso‘-Hitmacherin (26) teilte auf Instagram einen Clip, in dem sie in einer frechen Jeans-Hotpants per Anhalter unterwegs ist, um den neuen Track anzukündigen, der am Donnerstag (05. Juni) erscheint. Obwohl sie den Namen des 32-jährigen ‚Saltburn‘-Schauspielers […]