James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2025, 11:00 Uhr

'Avatar' wird enden, wenn 'Fire and Ash' floppt, deutet James Cameron an.

James Cameron ist bereit, die ‚Avatar‘-Reihe zu beenden, falls ‚Fire and Ash‘ unter den Erwartungen bleibt.

Der kommende Sci-Fi-Blockbuster ist der nächste Teil in der Erfolgsserie des 71-jährigen Regisseurs, doch Cameron hat nun verraten, dass er bereit ist, das ‚Avatar‘-Franchise zu beenden, sollte ‚Fire and Ash‘ kritisch und kommerziell enttäuschen. Im Podcast ‚The Town‘ with Matt Belloni sagte er: „Sequelitis. Die Leute neigen dazu, Fortsetzungen abzuwerten. Es sei denn, es ist der dritte ‚Herr der Ringe‘-Film und du willst sehen, was mit allen passiert – was dieser Film in meinen Augen ist. Das ist der Höhepunkt eines Handlungsbogens, aber so könnte es das Publikum vielleicht nicht sehen.“

Der ‚Titanic‘-Regisseur fügte hinzu, ‚Avatar: Fire and Ash‘ wäre ein passender Abschluss der Reihe, falls nötig. Er sagte: „Ich war 20 Jahre lang im ‚Avatar‘-Land – eigentlich 30 Jahre, weil ich es 1995 geschrieben habe, aber in den ersten zehn Jahren habe ich nicht durchgehend daran gearbeitet.“ Während Cameron offen dafür ist, jemand anderen den vierten und fünften Avatar-Film inszenieren zu lassen, betont der ‚Terminator‘-Filmemacher, dass er dennoch eng in die Projekte eingebunden sein müsste, falls sie tatsächlich entstehen. Er erklärte: „Schaut, ich habe da verschiedene Optionen. Es gibt verschiedene Beteiligungsstufen. Ich könnte produzieren. Ich glaube nicht, dass es jemals einen Avatar-Film geben würde, den ich nicht aus nächster Nähe produziere. Aber ob er mein Leben wieder komplett übernimmt? Das ist für mich eine Frage der Belastung.“

‚Avatar: Fire and Ash‘, der am 19. Dezember 2025 erscheinen soll, knüpft an die Ereignisse von ‚The Way of Water‘ (2022) an. Der Blockbuster folgt dem Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) und ihrer Familie, die sich einer neuen, mächtigen Bedrohung stellen müssen: dem feuerbeherrschenden Stamm der „Ash People“, angeführt von Varang (Oona Chaplin) – was den Konflikt auf dem unruhigen Pandora erneut entfacht. Während Trauer und alte Feinde zurückkehren, werden die Allianzen mit dem Metkayina-Clan ihre Stärke, ihren Glauben und ihren Überlebenswillen auf die Probe stellen. Cameron hatte zuvor bereits Zweifel am vierten Avatar-Film geäußert, nachdem er eingestanden hatte, dass die Produktionskosten von ‚Fire and Ash‘ „aus dem Ruder gelaufen“ seien. Er sagte ‚Variety‘: „Die entscheidende Frage ist: Verdienen wir überhaupt Geld mit ‚Avatar 3‘? Ich meine, wir werden ein bisschen Geld verdienen. Aber die Frage ist, wie groß die Gewinnspanne ist – falls es überhaupt eine gibt – und wie sehr das dazu motiviert, in diesem Universum weiterzumachen. Oder wir warten eine Weile, bis wir herausfinden, wie wir die Kosten senken können. Denn die Produktionskosten sind in den letzten Jahren explodiert, besonders bei den VFX. Alles ist enorm teurer geworden, und es beginnt, genau die Art von Filmen zu verdrängen, die ich gerne mache.“