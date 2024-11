Stuttgart-Episode "Lass sie gehen" „Babylon Berlin“-Star Irene Böhm feiert ihr „Tatort“-Debüt

Irene Böhm als melancholische Gastwirtstochter Emma Riedle im jüngsten Stuttgart-Tatort (tj/spot)

SpotOn News | 17.11.2024, 20:30 Uhr

Im "Tatort: Lass sie gehen" feiert die aus "Babylon Berlin" bekannte Schauspielerin Irene Böhm ihr Sonntagskrimi-Debüt. Vorher streckte sie ihre Fühler Richtung Hollywood aus.

Eingefleischte "Babylon Berlin"-Fans werden die junge Schauspielerin mit den roten Haaren und dem markanten Gesicht sofort erkannt haben: Im "Tatort: Lass sie gehen" verkörpert Irene Böhm (20) die melancholische Gastwirtstochter Emma Riedle, die sich dem Ermittler-Duo Lannert (Richy Müller, 69) und Bootz (Felix Klare, 46) gegenüber äußerst kratzbürstig gibt. In der kultigen Kriminal-Fernsehserie "Babylon Berlin" spielte sie über mehrere Staffeln Toni Ritter, die jüngere Schwester der umtriebigen Kriminalassistentin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, 34).

Martialische Rolle in "Die Tribute von Panem"

Die lange Pause zwischen der im Frühjahr 2021 produzierten vierten und der finalen fünften Staffel, die derzeit unter der Regie von Star-Regisseur Tom Tykwer (59) gedreht wird, hat die Schauspielerin keineswegs untätig verstreichen lassen. 2023 war sie nicht nur in der ARD-Produktion "Der Masuren-Krimi: Marzanna, Göttin des Todes", zu sehen, sondern ergatterte zudem eine prominente Nebenrolle in einem monumentalen Hollywood-Blockbuster.

In dem dystopischen Science-Fiction-Drama "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" verkörperte Böhm die Figur Lamina, die als weiblicher Tribut aus Distrikt 7 ein blutiges Ende in der Kampfarena findet. Die Serie wurde an verschiedenen Drehorten in Deutschland in den Kasten gebracht, die meisten davon in Berlin und Umgebung.

Erwachsenwerden mit "Babylon Berlin"

Bei den Castings zu dem Film dürfte dem jungen Nachwuchstalent auch ihre fulminante schauspielerische Leistung in dem mit Preisen überhäuften Serien-Hit "Berlin Babylon" die Türen geöffnet haben. Über ihre Rolle als Toni Ritter, die sie bereits ihr halbes Leben lang begleitet, sagte sie in einem Statement zur Serie: "Ich spiele Toni seit ich elf Jahre alt war, und es steckt ein großer Teil von mir in ihr, obwohl wir sehr verschieden sind. Es ist faszinierend, mit ihr aufgewachsen zu sein, von einem Kind bis hin zu Staffel vier, wo sie langsam erwachsen wird."

Ihre Kollegin Liv Lisa Fries, die Hauptfigur Charlotte Ritter in der Serie, lobte Böhm in einem Interview mit dem "Rolling Stone" in höchsten Tönen. "Ich mag Irene wahnsinnig gerne", so die Schauspielerin. "Sie ist sehr präzise, und es ist schön zu sehen, wie sie groß wird, wie sie auch viel erfahrener wird, aber bei sich bleibt."