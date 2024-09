Film Bad Bunny: Rolle in ‚Happy Gilmore 2‘

Bad Bunny at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2024, 14:00 Uhr

Der Star hat sich dem Cast der Komödie angeschlossen.

Bad Bunny hat sich dem Cast von ‚Happy Gilmore 2‘ angeschlossen.

Der 30-jährige Rapper hat eine Rolle in der kommenden Fortsetzung von Adam Sandlers Sportkomödie von 1996 ergattert, die aktuell bei Netflix in Produktion ist.

Der puerto-ricanische Star spielte zuvor an der Seite von Brad Pitt in ‚Bullet Train‘ mit und wird voraussichtlich zudem im neuen Krimi ‚Caught Stealing‘ neben Austin Butler und Zoë Kravitz zu sehen sein. Die Handlung der Fortsetzung wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, wobei der Originalfilm die Geschichte des erfolglosen Eishockeyspielers Happy Gilmore (Sandler) erzählte, der sein Talent für Golf entdeckt und zu einer Sensation wird. Kyle Newacheck führt bei dem Film die Regie, während Julie Bowen und Christopher McDonald ihre Rollen als Gilmores Geliebte Virginia Venit bzw. als sein Golfrivale Shooter McGavin erneut aufnehmen werden. Die Produktion des Films begann am Montag (24. September). Sandler postete auf seinem Account auf Instagram die Überschrift: „Es ist noch nicht vorbei. So wie ich das sehe … haben wir gerade erst angefangen.” Und Adam erklärte, dass er und sein Team hart daran arbeiten, eine angemessene Fortsetzung der erfolgreichen Komödie zu drehen.