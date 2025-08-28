Stars Bad Bunny: Schauspielern ist persönlicher als Musikauftritte

Bad Bunny at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 09:00 Uhr

Der Rapper genießt es, als Schauspieler vor der Kamera zu stehen.

Bad Bunny findet, dass die Schauspielerei „persönlicher“ ist als seine Musikauftritte.

Der 31-jährige Rapper hat in den letzten Jahren in einer Reihe hochkarätiger Filme mitgewirkt, darunter ‚F9‘, ‚Bullet Train‘ und ‚Happy Gilmore 2‘. Er gab zu, dass sich diese Projekte deutlich davon unterscheiden, vor einem Live-Publikum aufzutreten.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte er: „Wenn du performst, stehst du vor vielen Menschen, sie sehen dich direkt dort. Wenn du jedoch schauspielerst und diese Filme drehst, weißt du zwar, dass die Leute es sehen und anschauen werden, aber… du kannst es eher als etwas Persönlicheres empfinden.“

Trotzdem genießt der Star die Herausforderung, sowohl Musik zu machen als auch zu schauspielern. „Du kannst deine Gefühle ausdrücken und sein, wer immer du willst… In der Musik versuche ich, mehr ich selbst zu sein, und in Filmen kannst du ein anderes Leben leben und eine andere Person sein“, schilderte er.

Der ‚Mia‘-Interpret ist in dem neuen Comedy-Thriller ‚Caught Stealing‘ neben Stars wie Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith und Liev Schreiber zu sehen. Der Rapper hofft, dass die Fans Gefallen an seiner Darbietung finden. Bad Bunny fügte hinzu: „Ich hoffe, die Leute mögen, was ich gemacht habe, dass sie meine Arbeit schätzen, denn ich habe es mit so viel Liebe und Leidenschaft gemacht.“