Film Bad Bunny übernimmt Rolle in ‚Toy Story 5‘ als ‚cooles und mysteriöses‘ vergessenes Spielzeug

Bad Bunny performs at Super Bowl LX Feb 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 18:00 Uhr

Bad Bunny übernimmt Rolle in 'Toy Story 5' als 'cooles und mysteriöses' vergessenes Spielzeug.

Bad Bunny wurde für Toy Story 5 als „Pizza With Sunglasses“ besetzt.

Der 32-jährige Superstar, der Anfang des Jahres die Halbzeitshow des Super Bowl anführte und bereits in Filmen wie ‚Bullet Train‘, ‚Happy Gilmore 2‘ und ‚Caught Stealing‘ zu sehen war, wird einen Gastauftritt im ikonischen Animations-Franchise von Disney Pixar haben. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, übernimmt Bad Bunny einen „Sprech-Cameo“ als Teil einer Gruppe „vergessener Spielzeuge“. Das Studio teasert: „Mühelos cool und geheimnisvoll: Pizza With Sunglasses ist Mitglied einer kleinen, aber mächtigen Gemeinschaft vergessener Spielzeuge, die in einem verlassenen Gartenschuppen lebt.“

Regie bei ‚Toy Story 5‘ führt Pixar-Veteran Andrew Stanton, der bereits an allen Filmen der Reihe mitgeschrieben hat sowie an Produktionen wie ‚Findet Nemo‘, ‚WALL-E‘ und ‚Die Monster AG‘. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte Stanton über die Auswahl der Sprecher: „War die Stimme einprägsam? Passt sie zur Figur?“ Dazu gehört auch die Besetzung von Conan O’Brien als Töpfchentrainings-Spielzeug „Smarty Pants“, während die Stimme der Gegenspielerin Lilypad besonders wichtig gewesen sei. Produzentin Lindsay Collins sagte: „Sie muss nicht sympathisch sein, aber trotzdem warm und ansprechend wirken. Die Stimme durfte nicht den Punkt erreichen, an dem man denkt: ‚Ich mag sie nicht mehr. Ich möchte ihr nicht länger zuhören.'“

Greta Lee wurde als froschartiges Tablet Lilypad besetzt. Co-Regisseurin McKenna Harris betonte, dass das Studio die Figur nicht einfach als „Bösewicht“ darstellen wolle. Sie erklärte: „Viele Leute im Studio wollten, dass sie die Böse ist. Aber es war schwierig, die Balance zu finden, weil wir alle so starke Gefühle gegenüber Geräten und Technologie haben. Am Ende ergab es einfach keinen Sinn. Wir werden diese Geräte nicht loswerden – egal, wie sehr wir es versuchen.“

Der Film knüpft an den vierten Teil an, nachdem Woody (Tom Hanks) Bonnie verlassen hatte, um verlassenen Spielzeugen neue Besitzer zu suchen. Jessie (Joan Cusack) ist nun die Anführerin in Bonnies Zimmer, während Buzz Lightyear (Tim Allen) ihr Stellvertreter ist. Die Situation verändert sich, als Bonnie – inzwischen acht Jahre alt – von ihrem neuen froschartigen Tablet Lilypad (Greta Lee) begeistert ist. ‚Toy Story 5‘ kommt am 19. Juni in die Kinos.