Stars Conan O’Brien moderiert Oscars zum dritten Mal in Folge

Conan O'Brien hosts the Oscars / Academy Awards - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 11:00 Uhr

Der Comedian wird 2027 erneut auf der Bühne der Academy Awards stehen, um die Filmpreisverleihung zu moderieren.

Conan O’Brien wird 2027 zum dritten Mal als Gastgeber der Oscars zurückkehren.

Der 63-jährige Comedian hat sich bei Produzenten, Kritikern und Zuschauern als sehr beliebt erwiesen, nachdem er 2025 erstmals die Moderation der Academy Awards übernommen hatte. Nach einem weiteren erfolgreichen Auftritt bei der diesjährigen Zeremonie im März ist nun bestätigt, dass er auch bei der 99. Ausgabe der prestigeträchtigen Preisverleihung im Jahr 2027 wieder moderieren wird.

In einer Stellungnahme sagte Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group: „Conan hat eine bemerkenswerte Energie rund um die Oscars geschaffen. Seine einzigartige komödiantische Stimme macht Hollywoods größte Nacht zu einer der unterhaltsamsten Feierlichkeiten des Jahres.“ In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Produzenten Raj Kapoor und Katy Mullan – die zum vierten Mal in Folge zusammenarbeiten werden –, dass es „etwas ganz Besonderes“ sei, mit O’Brien für ein drittes Jahr in Folge wieder vereint zu sein, wenn die Zeremonie am 14. März 2027 stattfindet.

Der Moderator präge das Format mit einer „echten Wärme und Großzügigkeit“. Kapoor und Mullan ergänzten: „Er ist ein echter kreativer Partner, jemand, dem wir vollkommen vertrauen, und jemand, der den gesamten Prozess sowohl hinter den Kulissen als auch auf der Bühne wirklich angenehm macht. Wir sind unglaublich dankbar, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen, und können es kaum erwarten, zu zeigen, was als Nächstes kommt.“

2025 stichelte Conan humorvoll gegen Adrien Brody, als er seine Rückkehr für 2026 ankündigte. Er habe nur zugesagt, um den Rest von Brodys Dankesrede zu hören, nachdem dieser bei der Verleihung für seine Rolle in ‚Der Brutalist‘ gezwungen war, seine Rede nach rekordverdächtigen fünf Minuten und 40 Sekunden zu kürzen. „Der einzige Grund, warum ich nächstes Jahr die Oscars moderiere, ist, dass ich Adrien Brodys Rede zu Ende hören möchte“, witzelte Conan.

Der Comedian eröffnete die diesjährige Zeremonie mit einem vorab gedrehten Sketch, in dem er als Aunt Gladys aus ‚Weapons‘ verkleidet war. Anschließend spielte O’Brien verschiedene Szenen aus den nominierten Filmen nach, während er von den Killer-Kindern aus dem Streifen verfolgt wurde. Der Sketch ging dann in Live-Bilder innerhalb der Halle über, in denen die Kinder einen Stuntman jagten, während der Moderator selbst im Smoking auftrat.