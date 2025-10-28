Stars Bam Margera feiert ein Jahr Nüchternheit

Bam Margera and Dannii Marie

Bang Showbiz | 28.10.2025

Bam Margera feiert ein Jahr Nüchternheit, nachdem er 'negative Einflüsse gelöscht' hat.

Bam Margera hat ein Jahr der Nüchternheit gefeiert, nachdem er alle „negativen Einflüsse“ aus seinem Leben entfernt hat.

Der ehemalige ‚Jackass‘-Star kämpfte jahrelang mit Drogenmissbrauch und rechtlichen Problemen, doch nun verriet er, dass er seit über zwölf Monaten clean ist und seinen „sober day“ (Tag der Nüchternheit) am 28. September gefeiert hat. Er verriet gegenüber ‚TMZ‘: „Ich habe ein Jahr erreicht – der 28. September ist mein Nüchternheitstag.“

Der 46-Jährige verglich sich außerdem mit Popstar Britney Spears und erklärte, dass er dank seiner Frau Dannii Marie und dem konsequenten Entfernen bestimmter Menschen aus seinem Umfeld wieder auf den richtigen Weg gekommen sei. „Ich war in der gleichen Situation wie Britney Spears. Ich wusste nicht, wem ich glauben oder wem ich vertrauen sollte“, berichtet er und betont: „Und schließlich, als ich alle aus meinem Leben gelöscht habe, die auf negative Weise Einfluss nahmen oder mir ständig sagten, ich solle mir Hilfe holen – sobald ich sie gelöscht hatte, brauchte ich keine Hilfe mehr.“ Bam erklärte außerdem, dass seine Frau ihm ein Ultimatum gestellt habe: „Sie sagte mir, dass sie es als Betrug betrachten würde, wenn ich wieder Alkohol anfasse. Und das hat mich komplett geheilt.“

Margera war zuvor von 2007 bis 2012 mit Missy Rothstein verheiratet und hat einen Sohn mit seiner zweiten Ehefrau Nicole Boyd. Im vergangenen Jahr heiratete er Dannii Marie und nutzte seine Hochzeitsrede, um ihr für ihre Unterstützung auf seinem Weg aus der Sucht zu danken. An seinem Hochzeitstag erzählte Bam: „Genau vor einem Jahr habe ich im Sunset Marquis in Los Angeles eingecheckt, um auszuchecken. Ich hatte genug Drogen gekauft, um nicht mehr aufwachen zu wollen, und ich sagte: ‚Gott, wenn ich doch aufwache, f*** dich – aber dann bring mir bitte das heißeste Mädchen mit A-Körbchen und einem Pitbull.'“ Anschließend richtete er rührende Worte an seine Braut: „Du hast all die Idioten und Gauner aus meinem Leben verbannt, mich vom Trinken abgehalten und mich zurück zum Skateboarden gebracht. Und dafür kann ich dir gar nicht genug danken.“