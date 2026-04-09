Musik Madonna strebt Zusammenarbeit mit Britney Spears für neues Album an

Britney Spears and Madonna - VMAs - 2003 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2026, 14:00 Uhr

Die "Queen of Pop" will wieder mit ihrer jüngeren Kollegin zusammenarbeiten.

Madonna soll sehr daran interessiert sein, Britney Spears für ihr neues Album zu gewinnen.

Die „Queen of Pop“ hat eine besondere Verbindung zu der ‚Toxic‘-Interpretin, nachdem sie 2003 bei den MTV VMAs einen berüchtigten Kuss teilten. Im selben Jahr arbeiteten sie auch gemeinsam an Britneys Hit ‚Me Against the Music‘. Madonna arbeitet derzeit intensiv an dem Nachfolger ihres 2019 erschienenen Albums ‚Madame X‘ und soll versucht haben, Britney für einen Song zu gewinnen – bisher jedoch ohne Erfolg.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Madonna glaubt, dass Britney nicht nur eine brillante Künstlerin ist, sondern auch ein wunderbarer Mensch. Sie hatten in der Vergangenheit eine großartige Zeit bei der Zusammenarbeit und haben schon einmal darüber gesprochen, wieder gemeinsam zu arbeiten.“ Madonna habe das Gefühl, dass Britney etwas Besonderes zu ihrem neuen Album beitragen könnte.

Möglich sei es auch, dass die ‚Oops!… I Did It Again‘-Künstlerin an einer Songidee mitwirken könnte. Die Musikerin fühle sich mit ihrer jüngeren Kollegin sehr verbunden und habe Britney in den letzten Jahren öffentlich unterstützt. „Madonna ist eine der wenigen Personen auf der Welt, die den Druck und die Schwierigkeiten versteht, zu den berühmtesten Menschen überhaupt zu gehören“, ergänzte der Insider.

Britney verriet zuvor, dass Madonna versucht habe, sie in die Kabbala – eine mystische jüdische Glaubenslehre – einzuführen. Die ‚Lucky‘-Sängerin sieht Madonna als eine „Mentorin“ und lobte sie dafür, ihr „Orientierung“ gegeben zu haben, als sie sich nach Gerüchten über Untreue von Justin Timberlake getrennt hatte. Sie erinnerte sich auch daran, wie Madonna sie in Chers New Yorker Wohnung besuchte, um sie zu motivieren.

In ihren Memoiren ‚The Woman in Me‘ schrieb Britney: „Umwerfend schön strahlte sie Macht und Selbstvertrauen aus. Sie ging direkt zum Fenster, schaute hinaus und sagte: ‚Schöne Aussicht.‘ Madonnas enormes Selbstvertrauen half mir, meine Situation mit neuen Augen zu sehen.“ Die ‚Like a Virgin‘-Interpretin habe intuitiv gespürt, was Britney durchmachte. „Ich brauchte damals etwas Orientierung. Ich war verwirrt über mein Leben. Sie versuchte, mich zu begleiten“, schilderte der Popstar.