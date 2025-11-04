Musik Band HUNTR/X aus ‚KPop Demon Hunters‘ nimmt an der Macy’s Thanksgiving Day Parade teil

Audrey Nuna, EJAE, Kim Eun Jae, Rei Ami - KPop Demon Hunters LA screening 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 18:00 Uhr

Die Band HUNTR/X aus ‚KPop Demon Hunters‘ wird an der Macy’s alljährlicher Thanksgiving Day Parade teilnehmen.

Die jährliche festliche Extravaganz kehrt am Tag von Thanksgiving (27. November) an den Herald Square in New York City zurück, und es werden riesige Namen der Musik dabei sein. Dieses Mal gehören auch die neusten K-Pop-Sensationen dazu: Die Singstimmen der fiktiven K-Pop-Girlgroup aus dem Netflix-Hit werden von EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami übernommen, die sich mit Arden Cho, May Hong und Ji-young Yoo zusammentun, die ihre Sprechrollen als Rumi, Mira und Zoey wiederaufnehmen.

Zu den weiteren bestätigten musikalischen Gästen gehören Matteo Bocelli, Ciara, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Meg Donnelly, Mr. Fantasy, Foreigner, Debbie Gibson, Mickey Guyton, Jewel, Lil Jon, Kool and the Gang, Taylor Momsen, Busta Rhymes, Calum Scott, Shaggy, Lauren Spencer Smith, Luísa Sonza und Teyana Taylor.

HUNTR/X haben den Smash-Hit ‚Golden‘ aus dem Film kürzlich in ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ performt. Allerdings hat EJAE zugegeben, dass sie nicht auf das Label K-Pop-Künstlerin festgelegt werden möchte. Die 33-jährige südkoreanische Sängerin und Songwriterin – bürgerlich Kim Eun-jae – hat als Singstimme von Rumi in HUNTR/X und als Autorin mehrerer Songs auf dem Soundtrack Rekorde gebrochen, darunter der Smash-Hit ‚Golden‘, der sowohl die Billboard Hot 100 als auch die Charts in mehreren anderen Ländern anführte. Sie hat kürzlich mit ihrer Debütsingle ‚In Another World‘ den Schritt ins Rampenlicht gewagt und erklärt, warum sie sich nicht auf ein Genre beschränken lassen möchte. Sie sagte zu ‚Variety‘: „Es war wegen ‚KPop Demon Hunters‘, dass die Leute meine Singstimme entdeckt haben, und die Leute waren so nett – sie wollten mehr hören. Ich dachte: ‚Ich bin dabei, wenn ihr bereit seid.‘ Aber als Künstlerin möchte ich mich nicht in eine K-Pop-Box einsperren lassen, weil ich mich nicht wirklich als K-Pop-Künstlerin oder Pop-Künstlerin sehe. Ich sehe mich als Songwriterin für jedes Genre.“