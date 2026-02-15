Stars Barack Obama bricht sein Schweigen zu Donald Trumps Affenclip

Barack and Michelle Obama at the White House - Getty - October 2016 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2026, 10:00 Uhr

Barack Obama bricht sein Schweigen zu Donald Trumps Affenclip.

Barack Obama hat ein rassistisches Video verurteilt, das von Präsident Donald Trump verbreitet wurde, und den Vorfall als beunruhigendes Zeichen des heutigen politischen Klimas bezeichnet.

In einem neu veröffentlichten Interview mit Brian Tyler Cohen sprach der ehemalige Präsident über den Clip, der animierte Affen zeigte, deren Gesichter mit denen von Obama und Michelle Obama überblendet waren. Das Video war Anfang des Monats kurzzeitig auf Trumps Plattform Truth Social erschienen. Obama (64), der Trump nicht namentlich erwähnte, sagte, die Amerikaner schätzten weiterhin „Anstand, Höflichkeit und Freundlichkeit“, auch wenn soziale Medien ein „Clown-Spektakel“ hasserfüllter Inhalte verstärkten. Zudem kritisierte er den zunehmenden Mangel an Zurückhaltung im politischen Diskurs und merkte an, dass Standards, die früher von öffentlichen Personen erwartet wurden, verloren gegangen seien. Er sagte: „Früher gab es ein Gefühl von Anstand … das ist verloren gegangen.“

Der Clip, der am Ende einer Montage erschien, in der unbelegte Behauptungen über die Wahl 2020 verbreitet wurden, wurde nach heftiger Kritik gelöscht. Auf Nachfrage von Reportern am folgenden Tag weigerte sich Trump, sich zu entschuldigen. Er erklärte, er habe nichts falsch gemacht und das Video vor dem Posten nicht vollständig angesehen. Michelle Obama (62) äußerte sich bislang nicht öffentlich dazu. Pressesprecherin Karoline Leavitt verteidigte Trump in einer Stellungnahme gegenüber ‚People‘. Sie erklärte, es habe sich lediglich um „ein Internet-Meme-Video gehandelt, das Präsident Trump als König des Dschungels und Demokraten als Figuren aus ‚Der König der Löwen‘ darstellt“. Sie fügte hinzu: „Bitte beenden Sie die künstliche Empörung.“

Kurz darauf veröffentlichte das Weiße Haus eine weitere Erklärung, in der es hieß, der Beitrag sei „irrtümlich“ von einem Mitarbeiter hochgeladen und nach Entdeckung des Fehlers entfernt worden. Die verantwortliche Person wurde nicht genannt. Als Reporter Trump am 12. Februar fragten, ob der Mitarbeiter „entlassen oder diszipliniert“ worden sei, wies er dies entschieden zurück.