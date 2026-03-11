Musik Neil Young arbeitet mit The Chrome Hearts an neuem Album, um Donald Trumps Amerika zu entkommen

Neil Young - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 11:00 Uhr

Neil Young und seine Band The Chrome Hearts haben acht neue Songs geschrieben - diese werden auf einem kommenden Album veröffentlicht.

Neil Young arbeitet zusammen mit seiner Band The Chrome Hearts an einer neuen Platte.

Der 80-jährige Musiker hat bereits acht neue Songs für das kommende Studioalbum mit seiner Begleitband geschrieben. Young erklärte, die Arbeit daran bereite ihm in einer für sein Land „traurigen und deprimierenden“ Zeit, in der sein Erzfeind Donald Trump an der Spitze der USA steht, etwas Freude.

Auf seiner Website ‚Neil Young Archives‘ schrieb er: „Leute, ich bin so verletzt wegen dieses Landes. Die Politik heute macht mich traurig und deprimiert. Ich kann das nicht mehr. Ich kann hinausgehen und demonstrieren, um meine Gefühle darüber zu zeigen.“ Der ‚Heart of Gold‘-Interpret nahm anschließend Trump in die Mangel. „Wir haben den schlimmsten Präsidenten in der Geschichte unseres Landes. Jeden Tag bekommen wir eine schlechte TV-Show, produziert von DJT [Donald Trump]“, klagte er.

Die Musik sei eine willkommene Abwechslung für den Künstler. „Jetzt bin ich zum Glück wieder im Studio und nehme mit The Chrome Hearts ein neues Album auf“, berichtete er. „Ich liebe die Songs und die Gefühle von Leben und Liebe. Musik ist. Bisher haben wir acht neue Songs. Sie lassen mich etwas fühlen.“

Young und The Chrome Hearts hatten Trump bereits auf ihrem jüngsten Album ‚Talkin to the Trees‘ kritisiert, insbesondere im Song ‚Big Crime‘. Darin singt Young: „Brauche keine faschistischen Regeln. Will keine faschistische Schule. Will keine Soldaten auf unseren Straßen. Es gibt ein großes Verbrechen in DC im Weißen Haus.“

Der Musiker gehört seit Jahren zu den schärfsten Kritikern von Trumps Politik – obwohl der US-Präsident in der Vergangenheit mehrere seiner Konzerte besucht hat. Zu Beginn dieses Jahres äußerte Young sogar die Sorge, nach seiner Europatour möglicherweise nicht mehr in die USA zurückkehren zu dürfen, weil er Trump öffentlich kritisiert hat. Damals schrieb er auf seiner Website: „Wenn die Tatsache, dass ich denke, Donald Trump sei der schlechteste Präsident in der Geschichte unseres großartigen Landes, mich daran hindern könnte zurückzukehren – was sagt das über Freiheit aus?“