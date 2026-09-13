Stars Barbara Schöneberger verblüfft mit Foto: ‚Sehe aus, wie mit KI erstellt‘

Barbara Schoneberger - 2022 - Berlin - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2026, 10:47 Uhr

Barbara Schöneberger sorgt mit einem neuen Instagram-Foto für Aufsehen.

Selbst die Moderatorin findet die Aufnahme offenbar fast zu perfekt und nimmt möglichen KI-Spekulationen mit einem humorvollen Kommentar direkt den Wind aus den Segeln. Aber die Entertainerin weiß, wie sie ihre rund eine Million Instagram-Follower unterhält: Auf einem neuen Foto zeigt sich die 52-Jährige in einem blauen, schulterfreien Kleid mit Bardot-Ausschnitt. Dazu trägt sie lange, funkelnde Statement-Ohrringe, während ihre Haare in lockeren Wellen über die Schultern fallen.

Das Ergebnis wirkt offenbar selbst auf Schöneberger erstaunlich makellos. „Ich kann’s nicht ändern, aber ich sehe aus, wie mit KI erstellt. Ist aber echt!“, schrieb sie zu dem Foto. Für den außergewöhnlichen Look habe schlicht „der schöne Schwarzwald“ gesorgt, scherzte die Moderatorin.

Damit griff sie augenzwinkernd eine Frage auf, die bei besonders perfekten Bildern inzwischen schnell aufkommt: Handelt es sich tatsächlich um eine Fotografie oder wurde mit Künstlicher Intelligenz nachgeholfen?

Großes Misstrauen löste das Bild bei Schönebergers Followern allerdings nicht aus. Stattdessen sammelten sich unter dem Beitrag zahlreiche Komplimente. Fans bezeichneten die Moderatorin unter anderem als „wunderschön“, „atemberaubend“ und „superschön“. Ein Nutzer schrieb schlicht: „Wow, sehr hübsch“, während ein anderer ihr Outfit mit den Worten „Das Kleid sieht Bombe aus“ lobte. Zumindest ein Follower musste offenbar tatsächlich einen zweiten Blick riskieren. Er habe „zweimal hinschauen“ müssen, schrieb er in der Kommentarspalte.

Auch prominente Kollegen reagierten auf den Beitrag. Moderatorin Laura Karasek griff Schönebergers KI-Scherz auf und spielte auf typische Fehler früherer Bildgeneratoren an: „Wir glauben dir. Du hast ja auch keine sechs Finger auf dem Bild.“ Marco Schreyl reagierte mit mehreren Herz-Emojis, während ‚Sallys Welt‘-Star Sally Özcan schrieb: „So wunderschön.“ Tänzer Massimo Sinató bezeichnete Schöneberger zudem als „Queen of Entertainment“.