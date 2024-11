Stars Barry Keoghan: Dank Therapie wurde er ein besserer Vater

Barry Keoghan - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.11.2024, 09:00 Uhr

Der Schauspieler ist dankbar, dass er seinem kleinen Sohn so nahe steht.

Barry Keoghan schreibt es seiner Therapie zu, dass er eine „schöne“ Beziehung zu seinem Sohn aufgebaut hat.

Der ‚Saltburn‘-Darsteller hat mit seiner Ex-Freundin Alyson Sandro den zweijährigen Brando. Gegenüber dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin verrät er, wie wichtig es ist, sich ab einem gewissen Ruhm professionelle Hilfe von einem Therapeuten zu holen.

„Ich habe ein wirklich starkes Team um mich herum, Leute, die mir sehr wichtig sind und die sich um mich kümmern. Ich habe eine rechte Hand, die mir nicht von der Seite weicht – sie kommt überall mit hin. Wenn man die Entscheidung trifft, aufzusteigen und weiterzumachen, versteht man, dass man Dinge wie eine Therapie machen muss, um zu wachsen und sich selbst gegenüber ehrlich über bestimmte Dinge zu sein“, schildert er.

Der irische Schauspieler fügt hinzu: „Das ist einer der Gründe, warum ich anfange, das Leben zu genießen und eine schöne Beziehung zu meinem kleinen Jungen zu haben. Zu sehen, wie er wächst, gibt mir so viel Liebe und Hoffnung. Er fängt jetzt an zu sprechen und zu antworten.“

Barry und sein Bruder verbrachten einen Großteil ihrer Kindheit in Pflegefamilien, da ihre drogensüchtige Mutter nicht in der Lage war, für sie zu sorgen. Als der Star zwölf Jahre alt war, verstarb sie. Dafür war seine Großmutter eine wichtige Figur in seinem Leben.

Der 32-Jährige glaubt, dass er deshalb lieber mit weiblichen Regisseuren zusammenarbeitet. „Ich wurde in Vollzeitpflege genommen, als ich zehn oder elf war. Meine Oma, meine Tante und ihre Tochter, drei wirklich starke Frauen, zogen in dasselbe Schlafzimmer und gaben ihr Zimmer für mich und meinen Bruder auf. Ich wurde von diesen drei Frauen erzogen und lernte meine Prinzipien und den Toilettensitz hochzuklappen.“