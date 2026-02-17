Stars Baz Luhrmann bestätigt Pläne für Elvis-Presley-Bühnenshow

Bang Showbiz | 17.02.2026, 20:30 Uhr

Baz Luhrmann bringt die Geschichte von Elvis Presley in einer neuen Bühnenproduktion ins Theater.

Der Hollywood-Regisseur brachte seine Leidenschaft für den „King“ bereits 2022 mit dem Biopic ‚Elvis‘ – mit Austin Butler in der Hauptrolle – auf die Leinwand und stellte außerdem aufwendig Archivmaterial für die neue Dokumentation ‚EPiC: Elvis Presley in Concert‘ zusammen. Nun bestätigte Luhrmann, dass er eine neue Bühnenproduktion plant.

Auf die Gerüchte über ein Elvis-Musical angesprochen, sagte er im Gespräch mit ‚Magic Radio‘: „Daran wird gearbeitet, es passiert. Ich weiß nicht, ob ich das ankündigen sollte, aber egal – ich habe es gerade getan … Wir tun es, ja.“

Luhrmann betonte jedoch, dass er keine direkte kreative Rolle übernehmen werde und verglich das Projekt mit der Entstehung des Bühnenmusicals zu seinem Film ‚Moulin Rouge!‘ aus dem Jahr 2001. Er fügte hinzu: „Ich mache es nicht selbst, weil ich etwas gelernt habe – ich habe [Autor/Regisseur] Alex Timbers das ‚Moulin Rouge!‘-Musical machen lassen – ich kann nie zurückgehen.“ Er könne nicht wieder der sein, der er mit 28 war, als er ‚Romeo and Juliet‘ oder ‚Strictly Ballroom‘ gemacht habe. „Aber ich liebe es, es weiterzugeben. Ich bin da nicht besitzergreifend … ich sage: Nehmt mein Baby!“

Elvis‘ Songs waren zuvor bereits Teil von Bühnenproduktionen wie dem Musical ‚Jailhouse Rock‘, das 2004 im Londoner West End Premiere feierte, sowie ‚All Shook Up‘, das 2005 am Broadway lief. Luhrmann erklärte zudem, er habe bei der Arbeit an ‚EPiC: Elvis Presley in Concert‘ viele intime Details über den Sänger entdeckt, der 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Gegenüber ‚People‘ beschrieb er den Film als „ein filmisches Tongedicht“ statt als klassische Dokumentation oder Konzertaufzeichnung. Er sagte: „Dokumentationen über Elvis bestehen meist daraus, dass Leute über ihn sprechen: ‚Nun, Elvis ist das.‘ Als wir das Material durchgingen, wurde uns klar, dass wir ihn in seiner besten Zeit haben … singend wie nie zuvor gesehen. Wir fanden 40 Minuten Filmmaterial, in denen er tatsächlich über sein Leben und sich selbst spricht.“