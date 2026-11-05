Stars Beanie Feldstein begrüßt erstes Kind mit ihrer Frau

Beanie Feldstein at the Academy Awards - Avalon - February 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 10:00 Uhr

Beanie Feldstein hat ihre große Freude darüber zum Ausdruck gebracht, zum ersten Mal Mutter geworden zu sein.

Beanie Feldstein und ihre Ehefrau Bonnie-Chance Roberts sind erstmals Eltern geworden.

Die 33-jährige Schauspielerin und ihre Partnerin durften kürzlich ein Mädchen auf der Welt willkommen heißen. Weitere Einzelheiten zur Geburt oder den Namen des Babys haben die beiden bislang allerdings nicht bekannt gegeben. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ schwärmte Feldstein davon, wie erfüllend es sei, gemeinsam mit ihrer Frau Mutter zu sein. Die Geburt ihrer Tochter bezeichnete sie als „das größte Geschenk“.

Über ihr kleines Mädchen geriet sie regelrecht ins Schwärmen: „Sie übertrifft wirklich all meine kühnsten Träume. Ich habe tatsächlich von ihr geträumt.“ Schon immer habe sie sich gewünscht, Mutter zu werden und insbesondere eine Tochter zu haben. „Ich sehe sie jeden Tag an und denke mir: ‚Du bist einfach so viel wunderbarer, als ich es mir jemals hätte vorstellen können'“, verriet der Star.

Besonders genieße es Feldstein, gemeinsam mit ihrer Frau zu beobachten, wie das Mädchen die Welt entdecke. „Es ist einfach das größte Geschenk. Und gemeinsam mit meiner Frau Mutter sein zu dürfen, ist ebenfalls das größte Geschenk“, betonte die ‚Lady Bird‘-Darstellerin. „Sie ist eine so gute Mutter, und es ist etwas ganz Besonderes, ihr dabei zuzusehen.“ Die Mutterschaft sei „unfassbar schön“.

Auch die erste Begegnung mit ihrer Tochter habe sie tief bewegt. „Es gibt nichts Schöneres als das erste Lächeln. Ich konnte ihre Seele vom Moment ihrer Geburt an spüren“, erzählte die US-Amerikanerin. „Ich erinnere mich daran, dass mir die Leute gesagt haben, Neugeborene seien kleine Wesen, die noch nicht richtig zum Leben erwachten, bevor sie sechs Wochen alt seien.“ Damit stimme sie jedoch nicht überein: „Ich konnte ihre Seele vom ersten Moment an spüren, als ich sie kennenlernte. Aber wenn man dann sieht, wie sich das in ihrem Lächeln zeigt, ist das einfach magisch.“

Allerdings verlief die Zeit nicht ohne Schwierigkeiten: Feldstein hatte auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dennoch konzentriert sie sich auf das Positive in ihrem Leben. „Durch das Muttersein spüre ich eine ganz neue Tiefe meiner eigenen Stärke. Das finde ich unglaublich bestärkend und wunderschön“, verriet der ‚Booksmart‘-Star.