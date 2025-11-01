Film Beatles-Biopics: Saoirse Ronan und Aimee Lou Wood gehören zum Cast

Bang Showbiz | 01.11.2025, 12:48 Uhr

Die Frauen der 'Fab Four' wurden nun offiziell für die kommenden Beatles-Biopics gecastet.

Saoirse Ronan, Mia McKenna Bruce, Anna Sawai und Aimee Lou Wood wurden für Sam Mendes’ Beatles-Biopics gecastet.

Die preisgekrönten Schauspielerinnen werden in ‚The Beatles – A Four-Film Cinematic Event‘ die Ehefrauen der „Fab Four“ verkörpern, die von Harris Dickinson, Barry Keoghan, Paul Mescal und Joseph Quinn gespielt werden. ‚Lady Bird‘-Star Saoirse Ronan übernimmt die Rolle der Fotografin Linda Eastman, der späteren Linda McCartney, während ‚How to Have Sex‘-Darstellerin Mia McKenna Bruce als Maureen Starkey (geb. Cox) zu sehen sein wird. ‚Shōgun‘-Star Anna Sawai spielt Yoko Ono, und ‚White Lotus‘-Schauspielerin Aimee Lou Wood schlüpft in die Rolle von Pattie Boyd.

Regisseur Sam Mendes erklärte: „Maureen, Linda, Yoko und Pattie sind jede für sich faszinierende und einzigartige Persönlichkeiten – und ich bin begeistert, dass wir vier der talentiertesten Schauspielerinnen unserer Zeit für dieses außergewöhnliche Projekt gewinnen konnten.“ Rollen wie Johns erste Ehefrau Cynthia Lennon, Manager Brian Epstein, Produzent George Martin und Musiker Ravi Shankar sind bislang noch unbesetzt. Laut ‚Deadline‘ soll jedoch James Norton die Rolle von Brian Epstein übernehmen.

Jeder der vier Filme wird die Geschichte eines anderen Mitglieds der legendären Band erzählen. Es ist daher noch unklar, wie stark Epsteins Figur in jedem Teil vertreten sein wird, doch er soll in allen Filmen vorkommen. Der Musikmanager lernte die Beatles 1961 bei einem Mittagskonzert im Liverpooler Cavern Club kennen und nahm sie unter Vertrag – obwohl er keinerlei Erfahrung im Künstlermanagement hatte. Schließlich verschaffte er ihnen einen Plattenvertrag bei Parlophone. In den Filmen werden Paul Mescal als Paul McCartney, Barry Keoghan als Ringo Starr, Harris Dickinson als der verstorbene John Lennon und Joseph Quinn als der verstorbene George Harrison zu sehen sein.