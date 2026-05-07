Musik Sir Paul McCartney: ‚Home To Us‘ ist sein erstes Duett

Paul McCartney The O2 18 Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 11:00 Uhr

Sir Paul McCartney hat erzählt, wie es dazu kam, dass er sein allererstes Duett mit seinem ehemaligen Beatles-Bandkollegen Sir Ringo Starr aufgenommen hat.

Paul arbeitete gerade an seinem neuen Album ‚The Boys Of Dungeon Lane‘, als ihm die Idee für den neuen Song ‚Home To Us‘ kam – inspiriert von der Kindheit der Bandkollegen in der englischen Stadt Liverpool. Nachdem er den Track an Starr geschickt hatte, fügte der Schlagzeuger einige Zeilen zum Refrain hinzu, und McCartney beschloss, dass er seinen Freund den Song singen hören wollte.

Während einer speziellen Vorabvorstellung von ‚The Boys Of Dungeon Lane‘ für Fans in den berühmten Abbey Road Studios in London erklärte Paul: „In dem Song spreche ich darüber, woher wir kommen. Wie viele andere Menschen kommt man aus dem Nichts und arbeitet sich hoch.“ McCartney beschrieb weiter, wie aus ‚Home To Us‘ ein Duett wurde, und fügte hinzu: „Ich habe den Song um diese Idee herum geschrieben und ihn an Ringo geschickt. Er schickte mir eine Version zurück, in der er nur ein paar Zeilen zum Refrain hinzugefügt hatte, also dachte ich, vielleicht gefällt es ihm nicht. Ich habe ihn angerufen, und er meinte, er hätte gedacht, ich wolle, dass er nur ein oder zwei Zeilen singt, aber ich sagte, ich würde ihn gerne das ganze Lied singen hören. Also nahmen wir meine erste Zeile, Ringos zweite Zeile, und dann hatten wir ein Duett. Das hatten wir noch nie zuvor gemacht.“

‚The Boys Of Dungeon Lane‘ soll am 29. Mai erscheinen, während ‚Home To Us‘ am Freitag (07. Mai 2026) herauskommt.