Musik Beatles kündigen langfristige Partnerschaft mit UMG und Apple Corps an

The Beatles - Apple Corps - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 18:00 Uhr

Universal Music Group (UMG) und Apple Corps haben eine neue exklusive, langfristige globale Partnerschaft vorgestellt, durch die die Marke der Beatles künftig noch umfassender verwaltet und Fans auf der ganzen Welt präsentiert werden soll.

Im Rahmen der Vereinbarung wird UMG weltweit für physisches und digitales Merchandise, Lizenzierung und E-Commerce der Band zuständig sein und damit die bereits bestehende Rolle des Unternehmens bei der Verwaltung des Beatles-Katalogs ausbauen. Der Vertrag markiert ein bedeutendes neues Kapitel in der Beziehung zwischen Apple Corps – das 1968 gegründet wurde, um die kreativen und geschäftlichen Interessen der Gruppe zu verwalten – und UMG.

UMG-Chairman und CEO Sir Lucian Grainge erklärte, die Partnerschaft spiegele den beispiellosen kulturellen Einfluss der Band wider. Er sagte: „Die Beatles verkörpern die Kraft der Musik, die Welt zu verändern, und dieser Einfluss macht sie zu einer der ikonischsten und beständigsten kulturellen Marken aller Zeiten.“ Man sei Apple Corps dankbar für das Vertrauen, das UMG entgegengebracht werde, während man die globale Partnerschaft vertiefen und gleichzeitig das Vermächtnis der Beatles durch authentische Fan-Erlebnisse schützen und weiterentwickeln wolle, die ihrer Kunst gerecht werden. Grainge fügte außerdem auf persönlicher Ebene hinzu: „Als lebenslanger Beatles-Fan ist es einer der großen Höhepunkte meiner Karriere, auf den Beziehungen aufzubauen, die wir in den vergangenen 14 Jahren geschaffen haben.“

Am 25. Juni wurde der Global Beatles Day mit der Veröffentlichung einer neu kolorierten Version ihres BBC-‚Our World‘-Auftritts von 1967 mit ‚All You Need Is Love‘ gefeiert, die erstmals auf YouTube verfügbar gemacht wurde. Apple Corps erkannte die von Fans ins Leben gerufene Feier offiziell an. Sie wurde 2009 von dem lebenslangen Beatles-Fan Faith Cohen gegründet. Die jährlich stattfindende Veranstaltung ermutigt Fans auf der ganzen Welt dazu, die Musik und die Botschaft der Band zu würdigen.

Apple-Corps-CEO Tom Greene lobte die Initiative in einer Nachricht an Cohen und schrieb: „Mehr denn je sprechen die Botschaft der Beatles und die von ‚All You Need Is Love‘ etwas an, das für Gemeinschaft, Verbundenheit und die Kraft, Menschen zusammenzubringen, von entscheidender Bedeutung ist.“

Die kolorierte Aufnahme feierte ihre Premiere parallel zu Fan-Veranstaltungen, die sowohl vor Ort als auch online auf der ganzen Welt stattfanden. Der Global Beatles Day hat sich zu einer internationalen Feier entwickelt, mit Konzerten, Ausstellungen und Zusammenkünften in Städten wie Tokio, New York, Buenos Aires und Liverpool. Der kulturelle Einfluss der Beatles wächst weiter. Kürzlich wurde außerdem bekannt gegeben, dass 3 Savile Row, der Ort des legendären Dachkonzerts der Band, zur ersten offiziellen Beatles-Fan-Experience werden soll, wenn sie 2027 eröffnet.

Ein aus vier Filmen bestehendes Beatles-Projekt unter der Regie von Sam Mendes und mit Harris Dickinson, Barry Keoghan, Paul Mescal und Joseph Quinn in den Hauptrollen soll im April 2028 erscheinen. Es ist das erste Mal, dass Apple Corps die vollständigen Rechte an den Lebensgeschichten und der Musik der Beatles für eine fiktionalisierte Produktion vergeben hat.