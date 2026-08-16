Stars Beatrice Egli und Florian Silbereisen lassen die Gerüchteküche weiter brodeln

Beatrice Egli - 2022 - Schlagerinsel Open Air - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2026, 13:00 Uhr

Beatrice Egli und Florian Silbereisen lassen die Gerüchteküche weiter brodeln.

Seit Jahren sorgen Beatrice Egli und Florian Silbereisen mit gemeinsamen Auftritten für Spekulationen.

Eine angebliche Liebesgeschichte zwischen den beiden Schlagersängern wird immer wieder zum Thema. Eine klare Bestätigung oder ein Dementi gibt es jedoch nicht. Stattdessen liefern die beiden regelmäßig selbst neuen Stoff für die Gerüchteküche. Im Schweizer ‚Sommertalk‘ des Senders TeleZüri wurde Egli nun auf ihre gemeinsamen Auftritte in Silbereisens Feste-Shows angesprochen. Die 38-Jährige beschrieb die besondere Stimmung zwischen ihnen und betonte, dass es zwischen ihr und Silbereisen eine besondere Verbindung gebe. „Wir haben eine Leidenschaft, die wir teilen und bei vielem haben und deshalb haben wir es auch wunderschön“, erklärte die Sängerin.

Besonders interessant wurde es, als die Moderatorin wissen wollte, ob zwischen Egli und Silbereisen ein unausgesprochener Pakt besteht. Die Sängerin bestätigte dies zumindest indirekt. Sie lege großen Wert darauf, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Das sei bei Silbereisen inzwischen ähnlich. „Dadurch wurden wir uns schnell einig, dass es einen Satz zu uns gibt“, erklärte Egli. Dieser lautet: „Das wissen nur wir.“ Viel mehr wollte sie offenbar nicht preisgeben. Gerade diese Zurückhaltung dürfte die Spekulationen allerdings weiter anheizen.

Denn der geheimnisvolle Satz ist längst mehr als eine persönliche Absprache. 2023 veröffentlichten Egli und Silbereisen den gemeinsamen Song ‚Das wissen nur wir‘. Darin singen sie unter anderem: „Vielleicht sind wir ein paar, schon ein paar Mal zu weit gegangen.“ An anderer Stelle heißt es: „Doch das wissen nur wir, was zwischen uns heut Nacht passiert.“ Auch auf der Bühne spielen die beiden bewusst mit der Aufmerksamkeit. Beim ‚Schlagerbooom Open Air‘, das Ende Juni ausgestrahlt wurde, präsentierten sie den gemeinsamen Titel erneut. Dabei kamen sie sich auffällig nahe, lachten miteinander und sorgten mit ihrer vertrauten Art für neue Bilder, die bei Fans erneut Fragen aufwarfen. Seit rund sieben Jahren halten sich die Gerüchte über eine mögliche Beziehung. Egli und Silbereisen kommentieren ihr Verhältnis jedoch weiterhin nicht konkret.