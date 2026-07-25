Stars Benny Blanco verwöhnt Selena Gomez mit ‚besonderen Momenten‘

Selena Gomez and Benny Blanco January 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2026, 12:00 Uhr

Der Musikproduzent setzt seine Frau laut einem Insider immer an erster Stelle.

Benny Blanco gibt sich große Mühe, um Selena Gomez immer wieder besondere Momente zu bereiten.

Der Musikproduzent leidet unter Flugangst und reiste kürzlich mit dem Schiff nach Europa, um anlässlich Selenas 34. Geburtstags bei ihr zu sein. Anschließend sorgte er dafür, dass die Sängerin während ihres gemeinsamen Urlaubs in der Toskana eine unvergessliche Zeit erlebte. Ein Insider verriet dem ‚People‘-Magazin: „Er hat nicht nur mehrere Tage auf einem Schiff verbracht, um bei ihr in England zu sein, sondern auch eine ganz besondere Geburtstagsfeier für sie in der Toskana geplant.“

Benny – der Selena im vergangenen Jahr heiratete – setzt laut dem Bericht alles daran, seiner Frau eine Freude zu machen. „Er gibt sich immer besonders viel Mühe, damit alles für sie etwas Besonderes wird“, ergänzte der Insider. Selena hatte zuvor gestanden, dass sie sich nie hätte vorstellen können, eine Beziehung mit dem 38-Jährigen einzugehen.

Die Schauspielerin – die in der Vergangenheit unter anderem mit Justin Bieber und The Weeknd liiert war – gab jedoch zu, dass sich ihre Einstellung änderte, je mehr Zeit sie beruflich miteinander verbrachten. Im Podcast ‚Therapuss with Jake Shane‘ erzählte Selena: „Ich war einfach überhaupt nicht … Wisst ihr, wenn einem klar wird, dass man nicht mehr an diesem Punkt im Leben ist und dort sein muss, wo man gerade ist? Es kommt einfach auf den richtigen Zeitpunkt an, dieser Person zu begegnen.“

Das richtige Timing sei bei Beziehungen einfach alles. „Selbst wenn ich damals gedacht hätte: ‚Ich sollte den nächsten Schritt wagen‘, hätte es nicht funktioniert. Man muss mental einfach bereit sein, um etwas Gesundes beginnen zu können“, erläuterte die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin.