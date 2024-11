Alle One-Direction-Stars anwesend Beerdigung von Liam Payne: Weiße Pferdekutsche zieht Sarg zur Kirche

Zwei Schimmel zogen die weiße Kutsche mit dem schwarzen Sarg des Musikers zur Kirche. (paf/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 15:44 Uhr

Befreundete Stars und Familie nehmen Abschied von Liam Payne. Vor der Beerdigung brachte eine prächtig geschmückte Pferdekutsche den Sarg zum Ort der Trauerfeier.

Zahlreiche Trauernde haben Abschied von Liam Payne (1993-2024) genommen. Der schwarze Sarg des Sängers wurde vor der Beerdigung von einer weißen Pferdekutsche durch die Straßen von Amersham nahe London gezogen. Freunde und Familie sahen zu, wie zwei weiße Schimmel den mit weißen Blumen bedeckten Sarg zu der St. Mary's Church brachten. Zwei Kränze schmückten auch den Wagen: Während rote Blumen das Wort "Daddy" formten, waren blaue Blumen zum Schriftzug "Son" angeordnet. Zu der privaten Beisetzung erschienen einige befreundete Stars des Musikers, darunter alle vier One-Direction-Mitglieder.

Prominente Gäste bei der Trauerfeier

Als erster seiner Boyband-Kollegen erschien der britischen "Daily Mail" zufolge Harry Styles (30) zu der Trauerfeier. Der Popstar stieg in einem schwarzen Anzug, weißem Hemd mit schwarzer Krawatte und langem Mantel aus einem der Autos. Wenige Minuten später folgte Zayn Malik (31) in einem schwarzen Samt-Blazer. Beide versteckten ihre Augen hinter Sonnenbrillen. Während Louis Tomlinson (32) ebenfalls alleine eintraf, kam Niall Horan (31) in Begleitung seiner Freundin Amelia Woolley.

Zu den ersten Anwesenden gehörte Paynes Ex-Freundin Kate Cassidy, die von Elizabeth Hurleys (59) Sohn Damian (22) begleitet wurde.

Medienberichten zufolge soll auch Paynes Ex-Partnerin Cheryl Cole (41), mit der er bis 2018 etwa zwei Jahre lang liiert war, und der gemeinsame Sohn Bear (7) erschienen sein. Coles Girls-Aloud-Bandkolleginnen Nicola Roberts (39) und Kimberley Walsh (43) waren ebenso der Einladung gefolgt, wie auf Fotos zu sehen war.

Zu der Zeremonie reisten zudem Moderator und Schauspieler James Corden (46) sowie "America's Got Talent"-Juror Simon Cowell (65) und seine Ehefrau Lauren Silverman (47) an. Auch Simon Jones, der ehemals für die PR von One Direction zuständig war, kam zur Trauerfeier.

Liam Paynes tragischer Tod

Alle trauerten um den britischen Sänger, der am 16. Oktober in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires mehrere Stockwerke tief von einem Hotelbalkon gefallen war.

Der argentinischen Polizei zufolge ergab der toxikologische Befund, dass Payne 72 Stunden vor dem tödlichen Unglück mehrfach Alkohol, Drogen und ein Antidepressivum zu sich genommen hatte. Im Rahmen der Ermittlungen wurden drei Verdächtige festgenommen, davon ein Hotelangestellter. Ein Suizid könne der Polizei nach ausgeschlossen werden.