Sie fühlten sich hilflos Bei „Sommerhaus“-Paar Ben und Sissi Melzer wurde eingebrochen

Ben und Sissi Melzer berichten auf Instagram davon, dass sie Opfer von Einbrechern geworden sind. (wue/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 16:32 Uhr

Die Reality-TV-Stars Ben und Sissi Melzer haben einen "absoluten Albtraum" erlebt. Bei dem unter anderem aus dem "Sommerhaus der Stars" bekannten Paar wurde eingebrochen.

Ben Melzer (37) und seine Ehefrau Sissi (28) sind Opfer von einem oder mehreren Einbrechern geworden. Das Reality-TV-Paar, das unter anderem aus "Das Sommerhaus der Stars" bekannt ist, berichtet auf Instagram von dem einschneidenden Erlebnis. In ihren Storys teilen beide mit: "Die letzten Tage waren ein absoluter Albtraum für uns."

Dann erzählt das Paar, was genau passiert ist. Die beiden waren zunächst auf einem Konzert. Als sie die Tür ihres Zuhauses aufsperrten, "ist unser Herz kurz stehen geblieben – bei uns wurde eingebrochen". Es sei für sie "schwer in Worte zu fassen wie hilflos man sich in diesem Moment fühlt. Als ob jemand nicht nur in unser Zuhause, sondern auch in unser Leben eingebrochen wäre."

Ben und Sissi Melzer lassen sich nicht unterkriegen

Die beiden werden demnach vermutlich noch eine Weile brauchen, um das Erlebte zu verarbeiten. Das Paar habe für sich allerdings entschieden, "dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen". Ben und Sissi Melzer wollen in die Zukunft blicken und zu ihren Routinen zurückkehren. Sie möchten sich "auf etwas Positives" fokussieren und dazu auch ihre Followerinnen und Follower mitnehmen.

Welche Wertgegenstände entwendet wurden, erzählen sie nicht. Sie machen ihre Fans aber darauf aufmerksam, "dass es naiv ist zu denken: mir/uns passiert sowas nicht". Sie raten deshalb dazu, dass andere sich um einen Beratungstermin bei der Polizei kümmern sollten, "um euch ausreichend abzusichern und Vorkehrungen zu treffen, damit euch das hoffentlich nie passiert".

Ben und seine Sissi, die jüngere Schwester der ehemaligen "Bachelorette" Anna Hofbauer (36), hatten 2021 am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen und das Finale erreicht. Dort waren die beiden gegen Lars Steinhöfel (38) und Dominik Schmitt unterlegen.